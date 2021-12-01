Dünya Erdoğan’ın konuşmasını böyle gördü: Tehlike deney…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün akşam yaptığı konuşmayla Türk lirasında bir kez daha sert değer kaybı yaşanırken, uluslararası basın kuruluşları da konuşmaya sayfalarında geniş yer ayırdı. Reuters, Erdoğan’ın tehlikeli deneyinin kendi siyasi geleceğini de riske attığını yazarken, Bloomberg, Merkez Bankası’nın zor durumda kaldığını belirtti.

Sozcu.com.tr

30 Kasım 2021 tarihi Türk lirası için yeni bir kara gün olarak tarihe geçerken, gelişmeler yurt dışında da yakından takip ediliyor.

Dün gün içinde zaten para politikasına ilişkin endişeler ve Omicron varyantının etkileriyle değer kaybeden TL, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçime kadar faiz indirimlerine devam edecekleri mesajı vermesi ve ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell’ın para politikasında sıkılaşma takvimini öne çekebileceklerini ilan etmesiyle rekor düşük seviyelere geriledi.

Reuters verilerine göre dolar/TL’de dün 14 seviyesi görüldü.

Yurt dışında birçok basın kuruluşu, dün geceyi okurlarına aktardı.

BLOOMBERG: MERKEZ’İ ZOR DURUMA DÜŞÜRDÜ

ABD merkezli ünlü finans ajansı Bloomberg, Erdoğan’ın “Seçim öncesine kadar ciddi manada faizin düştüğünü, kurda olumlu iyileşme olduğunu göreceğiz” sözünü başlığa taşıyarak dün geceyi aktardı.

Erdoğan’ın yeni ekonomi politikasından dönüş olmayacağı yönündeki sözleri de haberde yer bulurken, bu politikanın ağırlığını rekor düşük seviyelere düşen TL’nin çektiği belirtildi.

Bloomberg, Erdoğan’ın dün akşamki sözlerinin, aralıkta faiz indirimlerine son vermeyi değerlendireceğini ilan eden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nı da zor durumda bıraktığını vurguladı.

Haberde ayrıca, Erdoğan’ın konuşmasıyla TL’nin dolar karşısındaki kaybının yüzde 8,1’i bulduğu aktarıldı.

REUTERS: ERDOĞAN’IN TEHLİKELİ DENEYİ

İngiliz haber ajansı Reuters, dün geceyi “Erdoğan’ın tehlikeli deneyi karşısında dolar/TL 14’e vurdu” başlığıyla aktardı.

Erdoğan’ın yaygın eleştirilere ve artan enflasyona rağmen agresif faiz indirimlerine devam mesajıyla TL’nin dolar ve euro karşısında rekor düşük seviyelere gerilediğini aktaran ajansı, Fed Başkanı Jerome Powell’in şahin mesajlarının da doları güçlendirdiğini, mevcut politikanın Türkiye ekonomisi ve Erdoğan’ın kendi siyasi geleceği için riskli olduğunu vurguladı.

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