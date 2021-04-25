Dünya Ermenileri ruhani lideri 2. Karekin’den Biden’a teşekkür

Dünya Ermenileri ruhani liderinin Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’e 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımlamasından ötürü bir teşekkür mektubu gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD Başkanı Joseph Biden’e, bizim adımıza ve tüm Ermeni halkı adına 24 Nisan mesajındaki adil konumu için minnettar olduğumuzu ifade ettiğimiz bir mektup gönderdik” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca 106 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen olayların ABD tarafından ‘soykırım’ olarak tanınmasının ‘Dağlık Karabağ’daki son olaylar göz önüne alındığında bu zor tarihi dönemde’ özel bir önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında ABD Büyükelçisi David Satterfield’in bakanlığa çağrılarak kendisine söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkinin iletildiği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti: