Dünya eski Kayserisporlu yıldızı konuşuyor! Şiddet iddiasıyla karşı karşıya…

Brezilya basının da dikkatini çeken bu durum sonrasında ülkesindeki medyaya da röportaj veren Carvalho, “Uzun yıllardır bu böyle. Brezilya’da, yurt dışında, Birleşik Arap Emirlikleri’nde… Her yerde bana şiddet uyguladı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşarken, kadınlara adalet sağlanmadığı için daha da fazla şiddete maruz kaldım. Pasaportumu, cep telefonumu ve paramı saklıyordu. Brezilyalı arkadaşlarımın evine kaçmayı başarmıştım” ifadelerini kullandı.