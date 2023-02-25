Dünya eski Kayserisporlu yıldızı konuşuyor! Şiddet iddiasıyla karşı karşıya…

2014-2017 yılları arasında Süper Lig’de Kayserispor ve Mersin İdman Yurdu formalarıyla izlediğimiz Welliton attığı gollerle dikkat çekiyordu.
Kısa süredeki performansıyla iz bırakan isimlerden biri olmayı başaran Brezilyalı forvetin başı dertte…
Son olarak ülkesinde Novorizontino’da görev yapan ve geçen ay futbolu bırakan 36 yaşındaki isim için eski eşi Rafaela Carvalho tarafından flaş suçlamalar yapıldı.
Carvalho’nun sosyal medya paylaşımları, dünya basınında büyük yer buldu. Carvalho, ünlü futbolcunun kendisine yıllarca şiddet uyguladığını itiraf etti.
Sosyal medya hesabından vücudundaki yara izlerini paylaşan Rafaela Carvalho yürekleri burktu.
Videoda şiddete uğradığını, tehdit ve takip edildiğini ifade eden Carvalho, gittikleri her yerde bu durumla karşılaştığını söyledi.
Artık susmaması gerektiğini söyleyen Welliton’un eski eşi, “Tüm hikayem burada! Dünyanın dört bir yanından birçok kadın yardım çığlığı atıyor. Ben de yaşadıklarımı burada paylaşmaya karar verdim. Kolay bir durum değil” dedi.
Carvalho sözlerine şöyle devam etti: “Bu bir kadın cinayeti hikayesi değil ama durumun üstesinden geldiğimi gösteren bir anı. Benimle aynı şeyleri yaşayan tüm kadınları kucaklıyorum. Keşke her birinizi misafir edebilseydim. Susmayın!”
Brezilya basının da dikkatini çeken bu durum sonrasında ülkesindeki medyaya da röportaj veren Carvalho, “Uzun yıllardır bu böyle. Brezilya’da, yurt dışında, Birleşik Arap Emirlikleri’nde… Her yerde bana şiddet uyguladı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşarken, kadınlara adalet sağlanmadığı için daha da fazla şiddete maruz kaldım. Pasaportumu, cep telefonumu ve paramı saklıyordu. Brezilyalı arkadaşlarımın evine kaçmayı başarmıştım” ifadelerini kullandı.
Şiddet anlarını da anlatan Welliton’un eski eşi, ” Welliton bana yumruk ve tekme atıyor, sürekli işkence uyguluyordu. Ayrılmak istediğimdeise tehdit edildim. Bu yüzden polisten koruma istedim” yorumunu yaptı.
Bu sözler ve fotoğraflar sonrasında Carvalho’ya da tüm dünyadan destek mesajları yağdı.
Ünlü futbolcunun eski eşinin itiraflarının ardından Brezilya’da güvenlik güçleri de harekete geçti.
İddiaların yöneltildiği Welliton için tehdit, fiziksel ve psikolojik şiddet ile işkence olmak üzere dört ayrı suçtan iddianame hazırlandığı kaydedildi.
Şimdi de gözler tamamen yıldız oyuncuya çevrildi.
Welliton’un bu iddialar için yapacağı savunma merak konusu oldu.