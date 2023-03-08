Dünya futboluna damga vuran istatistik! Jenerasyonla birlikte o da değişti…

Dünya futbolu her geçen gün modernleşiyor, endüstri haline geliyor. Durum böyle olunca da hem saha içindeki oyun, hem de oyunun kahramanları değişiyor. Geçmişe göre estetik çalımlardan çok kreatif paslar öne çıkıyor, uzaktan atılan goller yerine daha çok kale önüne kadar yapılan paslaşmalar sonucunda sarsılan fileler görüyoruz. Futbol revizyona uğrarken bazı temel bilgiler de tersine dönüyor!

Eski jenarasyon da iddia geçerli

Uzun yıllardır futbol camiasında özellikle altyapılarda ilk 6 ay doğumlu futbolcuların takım içerisinde daha çabuk sıyrılıp ön plana çıktığı görüşü hakimdi. Şu anki genç yıldızların ağabeyleri olarak nitelendirilebilecek önceki jenerasyon için bu iddia doğru sayılabilir.

5 Şubat tesadüfü

Efsanelerin günü 5 Şubat… Bu tarihin aslında spor dünyası adına oldukça büyük bir önemi var. Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Cesare Maldini, Georghe Hagi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Carlos Tevez ve Giovanni van Bronckhorst gibi isimler 5 Şubat tarihinde doğdu.

Messi de ilk 6 aydan

Bu isimlerin yanı sıra dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında yer alan Lionel Messi de 24 Haziran 1987 doğumlu. Yani Arjantinli süperstar da ilk 6 ayda doğan yıldızlardan.

Tez çürümüş durumda

Ancak son dönemde ilk 6 ayda doğan futbolcuların daha ön plana çıktığı tezi çürümüş durumda. Alman istatistik sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre; piyasa değeri en yüksek 10 futbolcunun doğum günlerine baktığımız zaman adeta tablo tersine dönüyor. Listenin ilk 10 sırasında kendine yer bulan yıldız oyunculardan 7’si ikinci 6 aylık periyotta dünyaya geldi.

Foden, Musiala, Bellingham…

180 milyon Euro’luk Kylian Mbappe Aralık 1998, 170 milyon Euro’luk Erling Haaland ile 120 milyon Euro’luk Vinicius Junior da Temmuz 2000’de doğdu. 110’ar milyon Euro’luk Jude Bellingham (Haziran 2003) ile Phil Foden (Mayıs 2000) olarak bu istatistiği sekteye uğratsa da ardından gelen Pedri Kasım 2002, Bukayo Saka Eylül 2001, Federico Valverde Temmuz 1998 ve Gavi Ağustos 2004’te hayata gözlerini açarak istatistiği güçlendirdi. İlk 10’da Bellingham ile Foden’ın yanı sıra Bayern Münih’in 20 yaşındaki yıldızı Jamal Musiala (Şubat 2003) bu istatistikte diğerlerinden ayrılan 3. isim olarak dikkat çekiyor.

Özetle modernleşerek değişen oyunla birlikte günümüzde futbolun en prestijli sahnesinde ikinci 6 ayda doğan futbolcular ön plana çıkıyor.

İşte piyasa değeri en yüksek 10 futbolcu

Oyuncu Doğum tarihi Takım

K.Mbappe 20 Aralık 1998 PSG

E.Haaland 21 Temmuz 2000 M.City

V.Junior 12 Temmuz 2000 R.Madrid

J.Bellingham 29 Haziran 2003 B.Dortmund

Phil Foden 28 Mayıs 2000 M.City

Pedri 25 Kasım 2002 Barcelona

J.Musiala 26 Şubat 2003 B.Münih

Bukayo Saka 5 Eylül 2001 Arsenal

F.Valverde 22 Temmuz 1998 R.Madrid

Gavi 5 Ağustos 2004 Barcelona

FANATİK ÖZEL / Atalay Özçelikli