Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 89 milyonu geçti

ANKARA (AA) – Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 89 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan salgında tespit edilen vaka sayısı 89 milyon 28 bin 322’ye yükseldi.

ABD, 22 milyon 286 bin 466 ile en fazla vaka sayısına sahip ülke konumunda bulunuyor.

Bu ülkeyi vaka sayısında 10 milyon 432 bin 525 ile Hindistan, 7 milyon 961 bin 673 ile Brezilya, 3 milyon 335 bin 794 ile Rusya, 2 milyon 957 bin 472 ile İngiltere, 2 milyon 727 bin 321 ile Fransa, 2 milyon 307 bin 581 ile Türkiye, 2 milyon 237 bin 890 ile İtalya, 1 milyon 2050 bin 360 ile İspanya, 1 milyon 885 bin 173 ile Almanya, 1 milyon 737 bin 347 ile Kolombiya, 1 milyon 690 bin 006 ile Arjantin, 1 milyon 493 bin 569 ile Meksika, 1 milyon 365 bin 645 ile Polonya, 1 milyon 274 bin 514 ile İran, 1 milyon 192 bin 570 ile Güney Afrika, 1 milyon 105 bin 169 ile Ukrayna ve 1 milyon 26 bin 690 Peru izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 915 bin 699 kişi yaşamını yitirdi, 63 milyon 855 bin 602 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.