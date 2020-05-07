Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 270 bini aştı

ANKARA (AA) – Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 270 bin 3'e, vaka sayısı 3 milyon 903 bin 577'ye ulaştı.

Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 76 bin 693 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 30 bin 615 ile İngiltere, 29 bin 958 can kaybıyla İtalya, 26 bin 70 ile İspanya, 25 bin 987 ile Fransa, 9 bin 54 ile Brezilya, 8 bin 415 ile Belçika, 7 bin 392 ile Almanya, 6 bin 486 ile İran, 5 bin 288 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Kanada (4 bin 404), Türkiye (3 bin 641), İsveç (3 bin 40), Meksika (2 bin 704), İsviçre (1810), Hindistan (1889), Ekvador (1654), Peru (1627), Rusya (1625), İrlanda (1403) ve Portekiz (1105)."

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 1 milyon 333 bin 935 kişi iyileşirken, 2 milyon 299 bin 639 kişinin ise tedavisi sürüyor.