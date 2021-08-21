Dünya genelinde yapılan aşı sayısı açıklandı

Dünya genelinde uygulanan corona virüs aşı sayısı toplamda 4 milyar 910 milyon dozu geçti.

SOZCU.COM.TR

“Ourworldindata.org” sitesi tüm verileri toplayarak dünyada yapılan toplam aşı sayısının 4 milyar 910 milyon dozu geçtiğini açıkladı.

Sitede yer alan bilgilere göre, Çin 1 milyar 920 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 576 milyon 117 bin ile Hindistan, 360 milyon 630 bin ile ABD, 173 milyon 650 bin ile Brezilya, 115 milyon 740 bin ile Japonya, 99 milyon 40 bin ile Almanya, 88 milyon 850 bin ile İngiltere, 88 milyon 160 bin ile Türkiye, 87 milyon 260 bin ile Endonezya, 82 milyon 920 bin ile Fransa, 79 milyon 930 bin ile Meksika, 75 milyon 680 bin ile Rusya, 75 milyon 40 bin ile İtalya, 63 milyon 90 bin ile İspanya ve 52 milyon 200 bin ile Kanada izledi.

211 MİLYONDAN FAZLA VAKA

Corona virüs vakalarının yer aldığı “Worldometers” internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 211 milyon 647 bini aşarken, 4 milyon 429 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir Corona virüse yakalanan çocuk ve hamile sayısında artış İlginizi Çekebilir Hamileler ve emziren anneler aşı olabilir mi, hangi aşıyı olmalı?