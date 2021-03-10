Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Beasley, kıtlığın eşiğindeki Yemen için barış çağrısında bulundu:

ROMA (AA) – Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü David Beasley, Yemen için acil barış çağrısı yaparken aç ve savunmasız ailelere yardım etmek amacıyla mali kaynağa ihtiyaçları olduğunu belirtti.

BM'nin Roma merkezli kuruluşu WFP’den yapılan açıklamaya göre, Beasley, Yemen'e 2 günlük ziyarette bulundu.

Beasley, ziyaret kapsamında başkentte bir hastanede incelemelerde bulunarak, yetersiz beslenmenin Yemen’deki çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisine ilk elden tanık oldu.

Yemen için acil barış çağrısı yapan Beasley, savunmasız ve aç ailelere yardım etmek için mali kaynak ihtiyacı olduğuna dikkati çekti.

Beasley, "Yemen'deki insanların yarısından fazlası akut gıda kıtlığıyla mücadele ederken milyonlarcası da açlığın eşiğinde. Bunlar sadece birer sayı değil, insan. Bu gerçekten içler acısı. Yemen'de kıtlık benzeri koşullar ortaya çıkıyor ve çözüm basit. Buna yönelik bir aşımız var ve buna gıda deniyor. Hayat kurtarmak için ihtiyacımız olan şey mali kaynak." ifadelerini kullandı.

Gıda yardımının hayat kurtardığını vurgulayan Beasley, şunları kaydetti:

"Ancak, bu Yemen'de krizlere yol açan sorunları ve gıda güvensizliğinin altında yatan etkenleri çözmüyor. Ekonomiyi yeniden canlandırmak, para biriminde istikrar olması, temel malların ve yakıtın Yemen limanlarına serbest erişimi, kamuda maaşların ödenmesi, insanların gıda satın alınmasının sağlanması ve yaşamlarını inşa etmesi kalıcı çözümle mümkün olabilir."

Yemen'de 5 yaşın altındaki çocukların yarısı (2,3 milyon) bu yıl akut yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalacak. Yaklaşık 400 bin çocuk da ciddi yetersiz beslenme, hatta tedavi görmezse hayatını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor.

Bu arada, Beasley, yarın BM Güvenlik Konseyinde Yemen gündemiyle yapılacak toplantıya katılacak.