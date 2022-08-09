Dünya mirasındaki tarihi katliam görüntülendi: Bu yapılan ihanettir

UNESCO Dünya Kültür mirası listesinde bulunan Kapadokya’da milyonlarca yılda oluşmuş Peri Bacaları yol yapımı nedeniyle yok ediliyor. Tarih katliamını görüntüleyen Kapadokya Çevre Platformu Koordinatörü Mükremin Tokmak, “Resmen vandalizm. Kapadokya’ya ihanettir bu yapılan. Planlayan, izin veren herkes suçludur” dedi.

Müslüm EVCİ

Milyonlarca yılda oluşan UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın ortasından yol geçirileceğini SÖZCÜ duyurmuştu. Günlük 200 ile 300 turist otobüsünün kullanacağı Göreme’den Ortahisar’a uzanan yol güzergâhı içinde kiliseler, peri bacaları ve kaya oluşumları bulunuyor. Öte yandan Kapadokya’nın içinden geçirilecek 2.2 kilometrelik yolun 12 metre genişlikte ve çift şeritli olacağı da öğrenilmişti.

AKP’Lİ BELEDİYE BAŞKANI TEPKİ ÇEKEN PROJEYİ SAVUNMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklama yapan AKP’li Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş tepki çeken yolu savunarak şunları söylemişti:

* Haberlere konu olan yol, mevcutta da zaten kadastral bir yoldur. Yaklaşık 10 metre genişliğinde projelendirilmiş, çift yönlü akış sağlamaktadır. Yayın organlarında bahsedilen ve kamuoyuna yansıtıldığı şekliyle, yol çalışmaları kapsamında herhangi bir kültür varlığına zarar verilmesi söz konusu değildir.

* Güzergâhtaki en yakın tarihi eser olan Saklı Kilise’nin yeni açılacak yola yakınlığı 18 metredir. Basında yer alan haberlerde belirtildiği gibi alanın imara açılması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Yapılan uygulamaların tamamı zorunlu altyapı çalışması kapsamındadır. Yeni açılacak yol ile iki belde birbirine bağlanarak turizm aksları güçlendirilecek ve Göreme Açık Hava Müzesi ile Tokalı Kilise riskten tamamen kurtulmuş olacaktır.

“ELİNİZİ VE DOZERİNİZİ KAPADOKYA’DAN ÇEKİN”

Kapadokya Çevre Platformu Koordinatörü Mükremin Tokmak, yapımına başlanan yolun son halini görüntüledi. Fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşana Tokmak, yapılan yolun Kapadokya’ya bir ihanet olduğunu söyledi. Tokmak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Bu sabah itibarı ile yol katliamının inanılmaz boyutları göz önüne çıktı. Fotoda görüldüğü gibi dozer bugün yarın o büyük peribacasını yıkacak. Ve bizler elimiz kolumuz bağlı izleyeceğiz, yazıklar olsun. Resmen vandalizm. Bu yapılan Kapadokya’ya ihanettir. Planlayan, izin veren herkes suçludur. Elinizi ve dozerinizi Kapadokya’dan çekin.

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