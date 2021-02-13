Dünya Müslüman Alimler Birliği, Filistinlilerin seçim konusunda anlaşmaya varmasından memnun

İSTANBUL (AA) – Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Filistinli grupların Kahire toplantıları sonucunda seçim konusunda anlaşmaya varmasından dolayı Filistin halkını kutladı.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinin internet sitesinde yer alan açıklamada, seçimler için oluşan mutabakatın kazananının özelde Filistin halkı, genelde ise tüm İslam alemi olduğu ifade edildi.

Karadaği açıklamasında, tüm Filistin halkını tebrik ederek, Filistin seçimlerinin "İsrail işgaliyle yüzleşmenin ilk adımı" olduğunu belirtti.

Anlaşmanın sahada da harfi harfine uygulanması gerektiğini anlatan Karadaği, Filistin'de İsrail'e karşı direnişteki sorunların ve siyasi krizlerin çözülmesi için anlaşmanın sürmesi gerektiğini vurguladı.

Filistinli tüm tarafları Kudüs ve Filistin meselesinde fedakarlıkta bulunarak ortak çalışma çabasıyla hareket etmeye çağıran Karadaği, "Filistin'de ya da İslam aleminde hiçbir şerefli insan Kudüs ve Filistin'in diğer mübarek topraklarından taviz verilmesini kabul etmez." ifadesini kullandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar, yoğun uzlaşı toplantılarının ardından seçimlerle ilgili, 9 Şubat'ta anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi geçen ay imzalamıştı.

Filistin'de 2006 seçimlerinden galip çıkan Hamas'ın Gazze Şeridi'nde yönetime geldiği 2007'den bu yana, Hamas ve Fetih hareketleri arasında büyük bir siyasi bölünmüşlük yaşanıyor.

Aradan geçen 14 yılda iki hareket arasında çok sayıda anlaşma imzalandı ancak ortaya çıkan birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle bunlar hayata geçirilemedi.