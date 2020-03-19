Dünya Mutluluk Günü nedir? 2020 Dünya Mutluluk Günü mesajları ve sözleri

20 Mart Dünya Mutluluk Günü her yıl olduğu gibi bu sene de kutlanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2012 yılında ilan edilen ve her yıl 20 Mart tarihinde kutlanan Uluslararası Mutluluk Günü için binlerce kişi mesajlar paylaşıyor. Pozitif duygu durumuna sahip olmak, sosyal ilişkiler kurarak sağlıklı ve düzenli bir hayat yaşamak mutluluğun en büyük kriterlerinden. Dünya Mutluluk Günü için derlediğimiz mesajları ve sözleri yazımızdan görebilir ve mutluluğunuzu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz…

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

20 Mart 2012 yılında Birleşmiş Milletler, dünya üzerindeki insanların mutluluk fikrini hatırlamaları ve kutlamalar ile farkındalık oluşturmak için 20 Mart’ı “ Dünya Mutluluk Günü ” ilan etti. Birleşmiş Milletlerin Merkezinin yer aldığı Amerika başta olmak üzere birçok üye ülkede dernekler, sivil toplum kurumları, kamu eli ile eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerle bu gün renkli bir şekilde kutlanıyor. Dünya Mutluluk Günü kutlu olsun.

NASIL MUTLU OLUNUR?

Gülümseyin, paylaşın, sağlıklı yiyin, egzersiz yapın, minnettar olun, olumlu düşünün, arkadaşlarınızla ve ailenizle biraz zaman geçirin, dikkatli olun, hayal edin, müzik dinleyin, teşekkür edin, rekabet edin, hayırsever olun. Başkalarını mutlu etmek için yapabileceğin her şeyi yapmayı unutma! Mutluluk bulaşıcıdır. Basit bir gülümseme, bir yabancının gününü bile daha parlak hale getirebilir.

DÜNYA MUTLULUK GÜNÜ MESAJLARI

Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır.

Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür.

Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır.

Mutluluk sadece seni sevmekle değil! Mutluluk senin hayalinle yarınlarıma, güzel gözlerinle geleceğime, isminle hayatıma giren en güzel duyguları kalbime kazıdığım bir aşk güftesi.

Bir Gülüşünle Bir Lafınla Mutlu OLmasını öğrendim Bu bendeki ben Değil Bendeki Sen Oldu Artık Seninle Mutluyum..

Nekadar Mutlu Olsamda Sonunda üzüleceğim biliyorum hayatın Sonu gelince Yeniden Mutlu olucağım Seni Görüceğim biliyorum..

Mutluluk sözleri ile sevdiğiniz çevre ile mutluluğunuzu veya onların mutluluğunu paylaşabilirsiniz

Mutluluklar seninle güzel seninle mutlulukları sevdim ben sen mutlu Ol Hep olmasanda Severim Seni hep..

Saf Duygularımı Kalbine Güzel Sözlerimi Beynine Sana Aşık Olan Bu Bedeni Ellerine Bırakıyorum Biriciğim..

EN Güzel Mutlulukları Diliyorum Sana En Güzel Sevgilerimi Yolluyorum Sana Seninle Mutluyum Bunu Anla..

Mutlu Olmak için Bekleme hayat Kısa Mutlu Olmak için Hayata Pozitif Bak yeterLi.

Sensiz Acı Çeken Yüreğim Şimdi Seninle Yeni Mutluluklara yeLken Açtı, Bir Denizin ortasında Mutluluk Çemberi Kuruyorum ikimizin Adına..

Mutluluk Gülücüklerinde Değil, Söylediğin Sözlerle Mutlu Etsin beni Gülüşlerin Zaten Heycanlandırıyor beni birtanem..

Mutlu olmayı yarına bırakmak, karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer… Nehir asla durmaz…

Mutlulukların Mutlusu Sevgilerin Sevgisi Aşıkların Aşkı heycanların heycanı Ve Güzelliklerin GüzelliğiyLe GeLiyorum Sana Aç koLLarını bana.

O kadar güzel bakıyorsunki bana mutlu oluyorum seninle o anda okadar güzel gülüyorsunki bana mutlulukları yaşatıyorsun o anda..

Mutluluk ikiz olarak doğar. Onu tatmanın tek bir çaresi vardır o da paylaşmak.