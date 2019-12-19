Dünya Putin’in fotoğrafındaki ayrıntıyı konuşuyor… Herkes bıraktı o kullanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, siber saldırılara uğrama riskine rağmen Microsoft’un beş yıl önce desteklemeyi bıraktığı eski işletim sistemi Windows XP’nin kurulu olduğu bilgisayarlar kullandığı ortaya çıktı.

Microsoft, 18 yıl önce çıkardığı Windows XP için güvenlik güncellemesi yapmayı Nisan 2014’te durdurmuştu. 67 yaşındaki Putin’in hem makamında hem de Novo-Ogaryovo’daki başkanlık konutundaki bilgisayarlarında XP kullandığı, Kremlin basın sözcülüğünün yayınladığı fotoğraflardan anlaşıldı.

‘HATIRLATMAYI UNUTMUŞLAR’

BBC’nin aktardığı habere göre Rusya’daki bağımsız İnternet Koruma Derneği, fotoğraflar ışığında Putin’in XP işletimi sistemi kullandığını doğruladı. Bilgisayarların masaüstü duvar kağıdında Kremlin kulelerinin fotoğrafları yer alıyor.

İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi, konuyla ilgili haberinde “Rus bilgisayar korsanları dünyanın birçok yerinde siber saldırı operasyonları gerçekleştirmekle suçlanırken birileri Putin’e siber güvenliğin önemini hatırlatmayı unutmuş olmalı” yorumunu yaptı.

Sosyal medyada da hızla yayılan fotoğraflar sonrası, “Birileri Putin’i uyarmalı, XP kullanan gerçekten kaldı mı?” yorumları öne çıktı.

Windows XP’nin, Rus Hükümeti’nin yeşil ışık yaktığı son Microsoft işletim sistemi olduğu belirtiliyor.

MICROSOFT VE GOOGLE DEVRE DIŞI KALIYOR

Muhalefete yakın Open Media adlı internet sitesinin savunma bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre yürürlükteki mevzuat, Kremlin’in yeni işletim sistemine geçmesine izin vermiyor. Sadece devlet sırrı içermeyen bilgisayarlarda Microsoft’un son işletim sistemi Windows 10’un kullanılmasına izin veriliyor.

Moskova, aşamalı olarak devlete ait bilgisayarlarda Microsoft ve Google’ı devre dışı bırakıyor. Bunun yerine Rusya’nın Astra Linux işletim sistemi yazılımı ve Yandex gibi yerel tarayıcılar kullanılıyor.

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