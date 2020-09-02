Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan yeniden başlıyor

İSTANBUL (AA) – Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), verilen 5 aylık aranın ardından yeniden başlıyor.

Red Bull açıklamasına göre, motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), 5 aylık aranın ardından geri dönüşe hazırlanıyor. Dünyanın en iyi ralli pilotları, takviminin 4. yarışı için Estonya'da buluşuyor. 4-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek rallide pilotlar, 17 etaplık 232,64 kilometreyi geri bırakmaya çalışacak. Aralarında 9,6 kilometrelik hızlı düzlükleri ve dar virajları ile dikkat çeken ikonik Otepaa etabının da olduğu yarışta gözler yine Red Bull sporcusu Sebastien Ogier'in üzerinde olacak.

Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu bulunanan Ogier, zaferlerine bir yenisini daha eklemek istiyor. İlk üç yarış sonunda 62 puanla liderlik koltuğunda oturan Red Bull sporcusu Ogier, Estonya virajını da hasarsız atlatıp Türkiye Rallisi'ne şampiyona lideri olarak gelmek istiyor.

Sezonun açılış yarışını kazanan Red Bull sporcusu Thierry Neuville, şampiyonluk yarışındaki umutlarını taze tutmak istiyor. Pilotlar sıralamasında ikinci basamakta bulunan bir diğer Red Bull sporcusu Elyfn Evans ise, Ogier ile arasındaki farkı eritebilmek için Estonya'da mücadele edecek.

Son iki yıldır Dünya Ralli Şampiyonası takviminin en heyecan verici durak noktası olarak kabul edilen Marmaris, bir kez daha dünyanın en hızlı ve en cesur ralli pilotlarını doğa harikası parkurlarında ağırlayacak. 18-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek WRC Türkiye Rallisi, seyircisiz olarak koşulacak.