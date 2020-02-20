Dünya Sağlık Örgütü’nden Corona virüsü açıklaması!

DSÖ’den yapılan açıklamada, Corona virüsü vakalarının görülme oranında düşüşün yaşandığı ve bu durumun cesaret verici olduğu belirtildi. Ancak açıklamanın devamında, gelecekte bu düşüşün devam edip etmeyeceğini bilmek için henüz erken olduğu vurgulandı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Corona virüsüyle ilgili Cenevre’de yaptığı bilgilendirme toplantısında, “Bu eğilim bizi cesaretlendiriyor ancak henüz rahat davranılacak bir zaman değil” ifadesini kullandı.

Corona virüsünün sıçradığı diğer ülkelerdeki vaka sayısının Çin’e kıyasla çok düşük olduğunu belirten Tedros, bu durumun uzun süre aynı kalmayabileceğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Sağlık Durum Bilgisi ve Risk Değerlendirmesi Departmanı Direktörü Oliver Morgan ise, Güney Kore tarafından bildirilen Corona virüsü vakalarının ‘birkaç farklı kümeden’ meydana geldiğini açıkladı. Sayının oldukça yüksek olduğunu belirten Morgan, durumun küresel dağılımda belirli bir değişiklik yaratmadığını ifade etti. Güney Kore’de Corona virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetmişti, vaka sayısının ise 104’e çıktığı belirtilmişti.

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ABD’DEN iRAN’A İLAÇ YARDIMI

Corona virüsü nedeniyle ölümlerin meydana geldiği İran’da da yeni bir gelişme yaşandı. ABD İran Özel Temsilcisi Brian Hook, ABD’nin, İsviçre’deki insani yardım kuruluşları yoluyla İran’a yiyecek ve ilaç göndermek isteyen şirketlerle görüştüklerini açıkladı.

Hook, şirketlerin ABD’nin İran’a yönelik uyguladığı yaptırımlardan etkilenmeyeceğini belirtti.

İRAN’DA CORONA VİRÜSÜ CAN ALDI

Irak Devlet Haber Ajansı, İran’da görülen Corona virüsü vakaları nedeniyle Irak ile İran arasındaki uçuşların askıya alındığını duyurdu. Irak İçişleri Bakanlığı ise, İran’da Corona virüsünün yayılmasının ardından, İran vatandaşlarının ülkeye giriş yapmasını ve Irak vatandaşlarının İran’a gitmesini yasakladı.

İran’da Corona virüsü nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti. Ülke genelinde ise görülen vaka sayısının 5’e yükseldiği belirtilmişti. Corona vakalarının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani talimatıyla ülkede Corona Virüsü İle Mücadele Merkezi kuruldu.

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

25’ten fazla ülkeye yayılan yeni tip Corona virüsü (Covid-19) salgınında dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 128’e çıktı.

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