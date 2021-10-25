Dünya Sağlık Örgütü’nden Covid-19’un bitişi ile ilgili açıklama

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, corona virüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Almanya’nın başkenti Berlin’de katıldığı Dünya Sağlık Zirvesi’nde açıklamalarda bulundu.

Ghebreyesus, Covid-19 salgınının bitme ihtimali üzerinde durarak, “Dünya ne zaman bitmesini tercih ederse o zaman bitecek. Elimizde ihtiyacımız olan bütün aletler var: Etkili kamu sağlığı aletleri ve etkili tıbbi malzemeler. Fakat Dünya bunları iyi kullanmadı. Her hafta 50.000 insan ölürken, salgın henüz bitmekten çok uzakta” dedi.

DSÖ’nün bir numaralı ismi olan Ghebreyesus, “Covid-19 salgını bize Dünya’nın olası salgınlara hazırlanma, önleme, tespit etme ve karşılık verme gücünde büyük boşluklar olduğunu gösterdi” dedi. Ghebreyesu, “Salgın bize sağlığımızın sadece zenginler için bir lüks olmadığını ya da bir gelişmenin sonucu olmadığını gösterdi. Bu bir temel insan hakkı ve sosyal, ekonomik ve siyasi istikrarın temeli” dedi.

Yaptığı açıklamada bütün ülkelerin birlikte çalışması gerektiğinin altını çizen Ghebreyesus, “Dünya üzerindeki hiçbir ülke kendi insanların sağlığını, diğer insanların sağlığını korumadan iyileştiremez” dedi.

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