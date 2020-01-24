Dünya Sağlık Örgütü’nden korkutan açıklama: Biliyoruz, artacak!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu ana kadar en az 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce insanın da hastaneye kaldırıldığı corona virüsü ile ilgili bir açıklama yaptı.

DSÖ Sözcüsü Tarık Jasareviç, İsviçre’de bir basın toplantısı düzenledi. Şu ana kadar Çinli yetkililerin rakamlarına göre 830 vakanın görüldüğünü belirten Jasareviç, “Yeni corona virüs vakalarının Çin’de artmasını bekliyoruz ve onun etkisini değerlendirmek için henüz çok erken. Odaklandığımız nokta vaka sayısı değil, bunun artacağını biliyoruz” dedi.

Jasareviç, “Bu virüsün ne kadar şiddetli olduğuna dair bir fikir sahibi olmak için henüz çok erken. Dünya Sağlık Örgütü ve ağındaki uzmanlar MERS için yapılan tedavi ve aşıların corona virüs ile savaşmaya uygun olup olmadığını inceliyor” dedi.

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