Dünya Sağlık Örgütü’nden üçüncü doz için uyarı

Tıp dünyasının prestijli dergisi The Lancet’ta pazartesi günü yayınlanan bir rapora göre, aşılar şiddetli Covid-19’u önlemede yeterince etkili ve üçüncü doz verilmesine şu anda gerek yok.

Sozcu.com.tr

Pandeminin bitmesinde aşılamaya dikkat çeken ve yoksul ülkelerin aşıya ulaşabilmesi için bağış yapılması gerektiğini sık sık hatırlatan DSÖ’den araştırmalarla beraber yeni bir uyarı geldi.

Bazı ülkeler, çok daha bulaşıcı Delta varyantıyla ilgili korkular üzerine ekstra dozlar sunmaya başladı ve bu da henüz ilk aşısını alamamış olan milyonlarca kişinin yaşadığı yoksul ülkelere aşı tedarikiyle ilgili endişelerin artmasına neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü de üçüncü aşılar için erteleme çağrısı yaptı.

Ayrıca DSÖ dahil olmak üzere bilim insanları tarafından hazırlanan rapora göre; Delta tehdidi için salgının bu aşamasında genel nüfusa uygulanacak destekleyici dozların uygun olmadığı sonucuna varıldı.

ÖNCELİK HÂLÂ AŞI BEKLEYENLER OLMALI

Gözlemsel çalışmaları ve klinik deneyleri gözden geçiren yazarlar, asemptomatik hastalığı önlemede daha düşük başarı elde etmelerine rağmen, aşıların Delta dahil tüm ana virüs varyantlarında Covid-19’un şiddetli semptomlarına karşı oldukça etkili olduğunu buldular.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Ana-Maria Henao-Restrepo, aşıda dünyanın dört bir yanında hâlâ aşı bekleyen insanlara öncelik verilmesi gerektiğini söyledi: “Ancak bu şekilde varyantların daha fazla evrimini engelleyerek pandeminin sonunu hızlandırabiliriz.”

Fransa gibi ülkeler üçüncü aşıları yaşlılara ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişilere dağıtmaya başlarken, İsrail daha da ileri giderek 12 yaş ve üstü çocuklara tam aşılamadan beş ay sonra üçüncü bir doz teklif etti.

VARYANTLAR HENÜZ YETERİNCE GELİŞMİŞ DEĞİL

Lancet çalışması, mevcut varyantların, şu anda kullanımda olan aşıların sağladığı bağışıklık tepkisinden kaçmak için yeterince gelişmediği sonucuna vardı. Yazarlar, mevcut aşılara dayalı olanlardan daha yeni varyantları hedefleyen özel olarak değiştirilmiş aşı güçlendiriciler sunmanın daha iyi olacağını savunuyorlar.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkeleri yıl sonuna kadar fazladan Covid aşısı yapmaktan kaçınmaya çağırdı.

DSÖ ayrıca her ülkenin bu ayın sonuna kadar nüfusunun en az yüzde 10’unu ve bu yılın sonuna kadar en az yüzde 40’ını aşıladığını görmek için küresel bir hedef belirledi. Gelecek yılın ortasına kadar dünya nüfusunun en az yüzde 70’inin aşılanmış olmasını istiyor.

Ancak Tedros, tüm zengin ülkelerin neredeyse hedeflere ulaşmış olmasına rağmen, düşük gelirli ülkelerin bu hedeflerden çok uzak olmalarından şikayet etti.

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