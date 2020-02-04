Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’in krizin merkez üssünde aldığı önlemlerin, salgını önlemek adına en iyi yöntem olduğunu belirtti.

Bu arada Çin’in Cenevre’deki BM Temsilcisi, diğer ülkelere aşırı tepki vermemeleri çağrısında bulundu.

Dünya genelindeki 20 bin Corona virüs vakasında şu ana dek 427 kişi hayatını kaybetti.

WHO, küresel sağlık acil durumu ilan ederken, virüsün şu anda bir “salgına” dönüşmediğini belirti.

Yetkililer, şu ana dek Çin’de 425, Hong Kong ve Filipinler’de bir kişinin öldüğünü söylüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) ölenlerin yüzde 80’inin 60 yaşın üzerinde olduğunu ve bunların yüzde 75’inde daha önceden kalp ve diyabet gibi hastalıklar bulunduğunu söyledi.

Corona virüsü ağır bir solunum enfeksiyonuna yol açıyor ve genelde ateş ve bunu takiben kuru öksürükle devam ediyor. Virüsü kapan çoğu kişi büyük ihtimalle, tıpkı gripte olduğu gibi iyileşiyor.

İLGİLİ HABER Tecavüzden ‘Bana Corona virüsü bulaştı’ diyerek kurtuldu

ÇİN’İN ALDIĞI ÖNLEMLERİ ÖVDÜ

Cenevre’deki teknik bir toplantıda konuşan Dr. Tedros, Çin’in krizin merkez üssü olan Vuhan kentinde aldığı önlemleri övdü.

Tedros “Çin’in krizin kaynağında aldığı gülü önlemler sayesinde bir fırsat penceresi var. Bu fırsatı hastalığın daha da yayılmasını önlemek ve kontrol altına almak için kullanalım.” dedi. Tedros ayrıca, kalkınmakta olan ülkelerin veri paylaşmadığından şikayet etti.

Tedros ayrıca, tüm ülkelere seyahat ve ticaret kısıtlamaları koymamaları çağrısını tekrarladı ve 22 ülkenin bu tür önlemler aldığını söyledi. Tedros bu ülkelere de önlemlerin “kısa süreli ve orantılı” olması çağrısında bulundu.

Ancak Çin’in Cenevre’deki BM Büyükelçisi Chen Xu, bazı kısıtlamaların WHO’nun tavsiyelerini dikkate almadığını kaydetti.

İLGİLİ HABER Corona virüsüne karşı geliştirilen ilacın testleri başladı

CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM

İngiltere ve Fransa hükümetleri, vatandaşlarına mümkünse Çin’i terk etmeleri çağrısı yaptı.

Diğer gelişmelerde ise :

Tayvan, son 14 günde Çin’i ziyaret eden tüm yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye sokulmayacağını duyurdu.

* Çin’in kontrolündeki, dünyanın en büyük kumar merkezlerinden biri olan Macau, tüm kumarhaneleri geçici olarak kapatacağını açıkladı.

* Bir yolcuda virüs görülmesinden sonra, Japonya açıklarındaki bir yolcu gemisinde bulunan 3700 kişiye tarama yapılıyor.

* Singapur Malezya ve Tayland, Çin’e gitmemiş vatandaşlarında virüsün görüldüğünü bildirdi.

İLGİLİ HABER Corona uyarısı yapan ve susturulmak istenen doktora da virüs bulaştı!