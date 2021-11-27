DÜNYA ŞAMPİYONLARI NASIL YETİŞİYOR?

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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin altı bölümlük serisinin altıncı bölümünde sizleri İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Acıbadem Kampüsü'ne götürüyoruz. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji spor alanında nasıl fark yaratıyor? Spor öğrencilerin hayatında nerede olmalı? Spor alışkanlığı nasıl kazandırılır? Takım sporlarının eğitim hayatındaki başarıya etkisi nedir? İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Spor Koordinatörü Tunç Dağal yanıtlıyor.İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nin altı bölümlük serisi tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor.

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