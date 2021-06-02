Dünya şampiyonu cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, altın madalyasını Türk kadınlarına armağan etti:

ANKARA (AA) – ERKAN TİRYAKİ – Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde altın madalya kazanarak Türk sporunda bir ilki yaşatan Ayşe Begüm Onbaşı, "Bu madalyayı Türk kadınlarına armağan ediyorum." dedi.

Ayşe Begüm Onbaşı, kazandığı tarihi başarıyı AA muhabirine değerlendirdi.

Çok mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren 19 yaşındaki sporcu, "Aerobik cimnastikte büyüklerde alınan ilk madalyamız. İlk madalyanın da altın olması bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Kardeş ülke Azerbaycan'da yarıştık. Bunun rahatlığı da vardı açıkçası. Çok zorlu bir süreç vardı bu madalya öncesi. 8-9 saatlik antrenmanlardan bahsediyorum. Zorlandığımız zamanlar oldu." ifadelerini kullandı.

Türk kadınının gücünü dünyaya gösterdiklerini vurgulayan Ayşe Begüm, şunları kaydetti:

"Bu madalyayı Türk kadınlarına armağan ediyorum. 19 yaşındayım ve orada benden çok daha tecrübeli isimler vardı. Kendi gücümüzü göstermek için çıkmıştık. Bunu yapınca da altın madalya geldi. Türk kadını her şeyin üstesinden gelebilir. Burada istek ve azimle bunu gösterdik. Türk kadınının yapamayacağı bir şey yok. Türk çocuklarına da şunu söylemek istiyorum, spor çok güzel bir şey. Sadece fiziksel anlamda değil, zihinsel anlamda da insanı geliştiriyor. İleriki nesillerin sağlıklı yetişmesi için velilerimizi ve çocukları yönlendirmeye çalışıyoruz. Bunun için bakanlığımız ve federasyonlarımız da elinden geleni yapıyor."

– "Cumhurbaşkanımızın beni araması gurur verici bir olay"

Başarılı sporcu, şampiyonluğundan sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini telefonla arayıp tebrik etmesinden dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşmeyi de istediğini aktaran Ayşe Begüm, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın beni araması gurur verici bir olay. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından arandık ve tebriklerini iletti. Aramızda 5-6 dakikalık bir telefon görüşmesi oldu. Daha fazla madalya beklediğini ve çok gururlandığını söyledi. Bu madalyayı Türk kadınına armağan ettiğimi söylediğimde çok gurur duymuş. Kendisiyle külliyede de bir görüşmemiz olacak. Hanımefendiyle de burada görüşeceğiz. Bir devlet büyüğümüz olarak Türk sporuna ve federasyonumuza verdiği emekler gerçekten yadsınamaz. Bundan dolayı çok mutluluk duyuyorum."

Azerbaycan'da kürsüde İstiklal Marşı okunduğu zaman gözyaşlarına hakim olamadığını da hatırlatan genç sporcu, "En özel madalyama buydu. İstiklal Marşımız her okunduğunda tüylerim diken diken oluyor. Kürsüde bayrağımız göndere çekilirken, tarif edilmez duygular içine girdim. Gözyaşlarımı da tutamadım. Çok gurur verici bir olay." diye konuştu.