Dünya şok oldu – Yılmaz Özdil yazdı.

Yılmaz Özdil’in “Dünya şok oldu” başlıklı 7 Kasım 2021 tarihli köşe yazısını buradan dinleyebilirsiniz.

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Dünya şok oldu – Yılmaz Özdil

Asrın liderimiz dün göğsümüzü kabartan nefis bir açıklama yaptı, “yaptıklarımız sayesinde Avrupa şaşkın, dünya şaşkın, yatırım, üretim ve istihdamdaki gidişatımızı görünce şok oldular” dedi.

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Hakikaten şok olunmayacak gibi değil yani.

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Geçenlerde bir Japon gazetesi benimle röportaj yaptı mesela, onlara gururla anlattım, “biliyor musunuz, biz geçmediğimiz köprüye, girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına, yatmadığımız hastaneye, gitmediğimiz tren garına para ödüyorduk, şimdi yolcu garantili teleferik yapıyorlar, binmediğimiz teleferiğe para ödeyeceğiz” dedim… Japon şoke oldu.

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Herhangi bir Fransız’ın kolundan tutsanız, “millete ait fabrikaları, limanları, barajları, santralları, madenleri, hatta toprağı elaleme sattılar, sayın ahalimizin gıkı çıkmadı, ithal ineği ithal samanla besliyorlar ama, sizin yiyecek bile bulamadığınıza inanıyorlar” deseniz, Fransız şoke olmaz mı?

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“Bakanlarımızın hepsini makam uçağıyla gezdiriyoruz, sırf saraya sekiz tane makam uçağı aldık ama, ormanlarımızı söndürmek için uçağımız yok, siz Almanlar bizi bu yüzden kıskanıyorsunuz herhalde değil mi” deseniz, nutku tutulmayan bir Alman bulabilir misiniz?

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Sedat Peker bu anlattıklarının binde birini Avrupa’da anlatsa, Avrupa’da hükümet kalmaz, bizde yaprak kımıldamıyor… “Dünyanın her yerinde kokaincileri, karaparacıları, mafyacıları devlet yakalar, bizde Sedat Peker yakalıyor” deseniz, Meksikalılar bile şaşmaz mı?

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Rıza Sarraf’ın hükümeti parmağında oynatması, hayırsever olarak sunulması, Türk Bayrağı’nın önünde Türkiye ekonomisini kurtaran işadamı olarak kahramanlaştırılması, İran’ı şoke etmemiş miydi?

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“İskandinav ülkeleri battı” dediğinde, İskandinav ülkeleri şoka girmemiş miydi?

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“İngiltere’de aşı parayla” dediğinde, Kraliçe şok geçirmemiş miydi?

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“Faiz sebep, enflasyon sonuçtur” dediğinde, Keynes mezarında ters dönmemiş miydi?

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“Kapıyı pencereyi açtık, sınırlarımızı kevgire çevirdik, sizin nüfusunuz kadar kaçak mülteciyi hobaraa diye memlekete doldurduk, parayı bastıranı da vatandaş yapıyoruz” deseniz, sekiz milyon nüfuslu Avusturya’nın hayretten dili tutulmaz mı?

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“Fiyatlar gayet uygun ama, patatesçilerle marketçiler terörist, dolar on liraya dayandı ama, şahlanıyoruz, iban numarası verip üste para istiyoruz ama, ay’a gidiyoruz, Akp’den önce buzdolabı yoktu ama, büyümede Çin’i geçtik, merkez bankasının 128 milyar doları buhar oldu ama, Imf’ye borç veriyoruz” deseniz, dünyada şoke olmayacak ülke olur mu kardeşim?

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Amerika’yı Kolomb keşfetmedi, Nuh’un cep telefonu vardı, deve sidiği şifalıdır, Shakespeare müslümandı, Marmaray’ın mimari projesini padişah Abdülmecid çizdi, pırıl pırıl Türkiye Cumhuriyeti nasıl bu hale gelebildi, 19 yıldır nasıl bu hale katlanılıyor…

Hakikaten bütün dünya şoktadır.

Yılmaz Özdil