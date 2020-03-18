Dünya tenisi Haziran’a kadar durdu!

Dünya genelinde yayılan koronavirüs salgınından etkilenen önemli bir diğer spor dalı ise tenis oldu. ATP ve WTA, daha önce yaptıkları açıklamalarla birçok organizasyonu iptal ettiklerini açıklarken, en kapsayıcı askıya alma kararı ise bugün geldi. ATP ve WTA’dan yapılan ortak açıklamada, 7 Haziran tarihine kadar hiçbir profesyonel tenis müsabakasının oynanmayacağı kaydedildi. 7 Haziran’a kadar yapılması planan Madrid ve Roma’daki ATP / WTA turnuvalarının yanı sıra Strasbourg ve Rabat’taki WTA etkinlikleri ve Münih, Estoril, Cenevre ve Lyon’daki ATP etkinlikleri ileri bir tarihte yapılacak.

ATP ve WTA’nın ortak açıklamasında, “Profesyonel tenis sezonu, ATP Challenger ve ITF Dünya Tenis Turu da dahil olmak üzere 7 Haziran 2020’ye kadar askıya alındı. Şu anda, 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek turnuvalar, yayınlanan programa göre devam etmeyi planlamaktadır” ifadeleri yer aldı.