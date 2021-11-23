Dünya tetikte: Üçüncü Dünya Savaşı çıkabilir uyarısı

Son dönemde tansiyonun yükseldiği Rusya-Ukrayna hattından endişe verici açıklamalar geldi. İstihbarat raporlarında Rusya’nın 2022’de Ukrayna’ya saldırabileceği öne sürüldü.

Sozcu.com.tr

Tansiyonun inmediği Rusya-Ukrayna sınırında endişe veren hamleler ve açıklamalar arka arkaya geliyor…

Ukrayna istihbaratını yöneten general Kirilo Budanov, Rusya’nın 100.000 asker ile Ukrayna’ya saldıracağı uyarısında bulundu. ABD istihbarat raporlarıyla birlikte açıklama yapan Budanov, Rus ordusunun gelecek haftalarda askeri bir operasyon düzenleyebileceğini söyledi.

Olası bir saldırının Üçüncü Dünya Savaşı’nı başlatabileceğini açıklayan Ukraynalı yetkili Rus ordusunun 3.500 paraşütçü asker ile saldırabileceğini aktardı. Amfibi araçlarla ve hem karadan hem de denizden bir saldırı yapılabileceğini öne süren yetkililerin açıklamaları ile ilgili Rusya’dan da açıklama geldi.

“OCAK SONUNDA SALDIRABİLİRLER”

Rus yetkililer bu iddiaları yalanlayarak, Kiev yönetiminin açıklamalarını “histeri” olarak yorumladı. Military Times’a konuşan Budanov, Rusya’nın 94.000 asker, 1200 tank, 75 savaş gemisi, 6 denizaltısı ve 330 hava aracının bölgede konuşlandığını aktardı.

Budanov soğuk havaların ve kış şartlarının Rusya ya da Ukrayna için bir sorun olmayacağını söyleyerek, “Saldırı Ocak ayının sonunda ya da Şubat ayının başında gerçekleşebilir” dedi.

Budanov, “Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkemizde istikrarsızlık yaratmaya çalışıyor. Bizim ülkemizdeki sorunları daha da tehlikeli bir hale getirerek hükümeti değiştirmek istiyorlar. Eğer bunu başaramazlarsa ordularıyla bu işi yapmaya çalışacaklar” ifadesini kullandı. Ukraynalılar bir süredir Rusya’nın ülkedeki aşı karşıtı gösterilerini ve Belarus ile yaşanan krizi körüklediğini iddia ediyordu.

ABD: BİZ DE BİLMİYORUZ

Geçen hafta ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de Washington’da Ukraynalı yetkililerle bir araya gelmişti. Son dönemde Ukrayna-Rusya sınırındaki hareketliliğe dikkat çeken Austin, “Biz de şu an Sayın Putin’in ne yapmak istediğini bilmiyoruz fakat bu hareketlilik bizim de dikkatimizi çekti. Rusya’nın daha şeffaf olmasını isteriz” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in sözcüsü Dmitry Peskov da Pazar günü yaptığı açıklamada, “Kendi topraklarımızda olağandışı askeri hareketlilik olduğunu söyleyenler okyanusun öbür tarafından silahlı güçler gönderiyor” demişti.

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