Dünya yıldızları Türkiye için seferber oldu! Bağış için…

6 Şubat’ta 04.17’de Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7’lik deprem 10 ili şiddetli şekilde vurmuş ve tüm Türkiye yasa boğulmuştu.
4. seviye alarm durumu ilan edilirken tüm dünyadan destek mesajları ve yardımlar gönderilmeye başlanmıştı. Öğlen 13.24’te ise 7.6’lık ikinci korkunç deprem meydana geldi ve ilk depremden etkilenen 10 ilde çok daha yıkıcı tablolar ortaya çıktı.
Spor dünyası birleşirken, milli futbolcumuz Merih Demiral’den de çok anlamlı bir destek geldi. İlk olarak 1 milyon TL’lik bağışta bulunan yıldız futbolcu sonrasında futbol çevresiyle bir proje geliştirdi.
Juventus’ta dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile birlikte oynayan ve Portekizli süperstarla iyi bir dostluk kuran Merih, CR7’nin imzalı Juve formasını açık artırmaya çıkardığını açıkladı.
Başarılı oyuncumuz, Ronaldo’nun formasından gelecek tüm gelirin de depremzedelere yardım olarak gönderileceğini duyurdu.
Daha sonra yine Juventus’tan takım arkadaşı, hatta mevkiidaşı Leonardo Bonucci de projeye dahil oldu. İtalyan stoperle konuştuğunu söyleyen Merih, Bonucci’nin de Türkiye’nin yanında olduğunu ve imzalı Juventus formasını açık artırma için bağışladığını kaydetti.
Hemen ardından da 24 yaşındaki oyuncumuzdan, ‘Biraz önce kardeşim Dybala ile konuştuk. Arjantin halkı adına duyduğu üzüntüyü ileterek yanımızda olduğunu söyledi. Kendisi de bir forma göndererek bağışta bulunulmasını rica etti” dedi.
Elbette bu sırada en çok ilgi Cristiano Ronaldo formasına geldi.
Başarılı futbolcumuz, bu 3 formanın toplamda 5 milyon TL karşılığında satın alındığını duyurdu. Bu rakamın da hemen depremzedeler için bağışta bulunulduğu açıklandı.
Ardından forma bağışlarının ardı arkası kesilmedi… Atletico Madrid’den Antoine Griezmann’ın desteği geldi.
Yine Atletico Madrid’den, Alvaro Morata da formasını bağışladı ve Griezmann’la öncülük ettikleri bu proje sonrasında tüm takım olarak Türk halkının acısını paylaştıklarını dile getirdiler.
İngiltere’den de Tottenham’ın yıldızı Harry Kane kampanyaya katıldı, formasını Merih Demiral’ın açık artırmaya sunması adına bağışladı.
Yine Tottenham’dan Kulusevski de depremzedelere yardım amaçlı formasını bağışlayan isimler arasında yer aldı.
Bu dakikadan sonra devreye Türk asıllı Alman futbolcular İlkay Gündoğan ile Emre Can girdi. İlkay şu anda Manchester City’de beraber oynadığı, Emre de geçen sezon Borussia Dortmund’dan takım arkadaşı Erling Haaland’la kampanya için temasa geçti.
Şimdiden dünya futboluna damga vuran Norveçli süperstar da Merih Demiral’ın depremzedelere yardımcı olması için imzalı formasını bağışladı. Merih de yardımları için İlkay ve Emre’ye teşekkür etti.
Dakikalar sonra ise bir dünya yıldızı daha projeye dahil oldu. Manchester City’nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne de imzalı formasıyla kampanyaya katıldı. Merih, De Bruyne’ü de ikna eden ismin İlkay olduğunu söyledi.
İlkay Gündoğan ayrıca deprem bölgelerine yardım kolileri göndererek oradaki ihtiyaç sahiplerinin kalbine dokundu.
Art arda forma bağışları gelirken, Merih Demiral da ilginin yüksek olduğunu belirtti. İlk 3 formadan 5 milyon TL’lik bir bağış toplayan yıldız futbolcu ilerleyen günlerde çok daha büyük rakamlarla depremzedelere destek olmayı hedefliyor.
Bu fikri ve çabasından dolayı da Türk halkı, Merih Demiral’ı takdir ediyor.