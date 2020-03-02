Dünyaca ünlü hastane Corona virüsünü 4 gün gizledi!

SÖZCÜ’de 27 Şubat akşamı yayınlanan haberden sonra, hastaneden dört gün boyunca herhangi bir açıklama gelmemişti. Hastane susarken, çeşitli yayın organları ve özellikle haberi atlayan bazı Türk medya kuruluşları, haberi yalanlamak için çeşitli oyunlara başvurmuştu.

Haberin ardından siyasilerin de devreye girmesiyle, olayla ilgili ayrıntılı bilgiler gelmeye başladı. SÖZCÜ’nün kamuoyuna ilk olarak duyurduğu olayı, 2 Mart pazartesi günü Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı doğruladı.

İLGİLİ HABER Berlin’de Corona hastane kapattı

Haberin yayınlanmasından dört gün sonra yapılan bu açıklama, “Neden uzun süre gizlendi? Bir panikten mi korkuldu, hastayla daha önce temasa geçmiş kişiler olma ihtimaline karşılık olay daha önce açıklanamaz mıydı?” sorusunu gündeme getirdi.

HASTANE DE AÇIKLADI

Senatör Dilek Kalaycı, “Berlinli genç, pek de rastlanılmayan semptomlarla Charite Hastanesi’nin acil servisine geldi. Yapılan testlerde kendisinde corona virüs tespit edildi” açıklamasını yaptı.

Charite Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Ulrich Frei, erkek hastanın Sars CoV-2 virüsünü nerede kaptığının bilinmediğini, bir süre önce Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki ailesini ziyaret edip Berlin’e dönmüş olduğunu duyurdu. Ancak, dünyaca ünlü bir hastanenin böyle bir olayı neden gizlediğinin cevabı ise henüz verilebilmiş değil.

Öte yandan, Almanya’da kesinleşen vaka sayısının 150’yi aştığı kaydedildi.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları Corona virüslerinin “zoonotik” olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne göre; “zoonotik” ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Corona virüsü semptomları şöyle: Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, muhtemelen baş ağrısı, kesin olmamakla birlikte birkaç gün sürebilecek ateş. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, yaşlılar ve çok gençler için virüsün zatürre ve bronşit gibi ciddi solunum yolu hastalıklarına yol açma ihtimali bulunuyor. MERS ve Sars gibi ölümcül olabilen ve insana geçen bazı corona virüsleri olduğu biliniyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL YAYILIYOR?

Corona virüsleri insanların hayvanlara temasıyla yayılabiliyor. Virüsün insandan insana geçmesi ise bir kişinin virüsle enfekte olmuş bir kişinin salgısıyla temasıyla gerçekleşiyor. Çinli bir virolog, virüsün kaynağının muhtemelen yarasalar olduğunu öne süren bir çalışma yayınladı.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

Corona virüslerinin spesifik bir tedavisi bulunmuyor. Çoğu zaman semptomlar kendi kendine geçiyor. Hekimler, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar yazarak semptomatik (belirtilerin giderilmesine yönelik) tedavi uyguluyor.

Doktorlar, oda nemlendirici ve sıcak duşun boğaz ağrısına ve öksürüğe iyi geleceğini söylüyor. Hastalanan insanların bol sıvı tüketmesi, mümkün olduğunca dinlenmesi ve uyuması gerekiyor.