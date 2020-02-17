Dünyaca ünlü iş ödülleri markası Türkiye’de mahkemelik oldu

Duyulmamış Fikirler Bulma ve Uygulama Merkezi Şirketi, ABD’nin iş dünyasında dağıttığı en önemli iş ödülleri olan Stevie Awards adını kullanarak Türkiye’de ‘The Stevies’, ‘Stevie Awards Turkey’, ‘Stevie İş Ödülleri’ markalarını tescil ettirdi. Davalı şirketin adından faydalanarak haksız kazanç sağlamaya çalıştığını belirten Stevie Awards şirketi, 3 markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi için mahkeye başvurdu.

KURUMSAL BAĞ İZLENİMİ YARATMAK İSTİYOR

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Stevia Awards, 20 yıldır iş dünyasında üstün başarı gösterenlere verilen dünya çapında ve Türkiye’de geniş tanınırlığa sahip uluslararası Stevie İş Ödülleri’ni sahipleriyle buluşturduğunu belirtti.

Stevie İş Ödülleri’nin 2002 yılında ABD’de verilmeye başlandığını belirten şirket ününün kısa zamanda tüm dünyaya yayıldığını, Stevie Business Awards ve The Stevie Business Awards markalarının sahibi olduğunu da belirtti. Bu markaların dünyada 145 ülkede tescilli olmasına rağmen, Duyulmamış Fikirler Bulma ve Uygulama Merkezi Şirketi’nin kendileriyle kurumsal bağı izlenimi varmış gibi markanın sonuna Turkey ibaresi yükleyerek kendi adına marka tescil ettirdiğini belirtti.

LOGO DA AYNI

Stevie Awards şirketi mahkemeye başvurarak, söz konusu markaların hükümsüzlüğünü ve sicilden terkinini istedi. Duyulmamış Fikirler Bulma ve Uygulama Merkezi Şirketi’nin kötü niyetli olarak Türkiye temsilcisiymiş izlenimi yaratmak amacıyla ‘The Stevies’, ‘Stevie Awards Turkey’, ‘Stevie İş Ödülleri’ adı altında marka tescil ettirdiğini belirten şirket, bununla yetinilmeyip aynı logonun da kullandığını ileri sürdü. Stevie Awards şirketi bu sayede tanınmış ve tescilli markalarını Türkiye’de kullanmak için davalı şirketin kendisiyle ticari ilişki kurmaya zorladığını iddia etti.

KÖTÜ NİYETLİLER

Stevie Awards şirketi dilekçesinde “Davalı şirket, kötü niyetlidir. 20 yıl önce seçtiğimiz unvan ve markadan faydalanmak, bu markanın sahibinin Türkiye iştiraki temsilcisi olduğu izlenimini yaratmak istemektedir. Markamızdan haksız kazanç sağlamak istediği için dava konusu markasında da ticari unvanımız birebir kullanılmıştır” dedi.

MAHKEME TEDBİR KOYDU

Stevie Awards şirketi, Stevie İş Ödülleri markasının tescilli olduğu tüm sınıfları için hükümsüzlüğüne ve marka sicilinden terkinine karar verilmesini isteyerek markanın 3. kişilere devrinin engellenmesine yönelik tedbir alınmasını istedi. Mahkeme davalık olan 3 markaya da ihtiyadi tedbir koydu.