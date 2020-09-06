Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili kadın cankurtaranlara emanet

ANTALYA (AA) – Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki plajlarda 8 kadın cankurtaran görev yapıyor.

Konyaaltı Sahili'nin de içinde bulunduğu ALSE Sahil Antalya Yaşam Parkı'nda görevli cankurtaranlar her gün 09.00'da mesaiye başlıyor. Aralarında 8 kadının da bulunduğu cankurtaranlar, kule ve sahil bandından dürbünlerle denizi gözetliyor.

Güvenli bölgeden çıkan tatilcileri megafonla uyaran kadın cankurtaranlar, ayrıca sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda da dikkatli davranıyor.

Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Ayden Hüsmen, 2,5 aydır sahilde cankurtaran olarak görev yaptığını söyledi.

Güzel tepkiler aldıklarını anlatan Hüsmen, "Bizi görenler takdir ediyor. İşimizin sorumluluğu çok fazla. Her an tetikte bekliyoruz. Özellikle çocuklara çok dikkat ediyoruz. Onların boğulma riski daha fazla oluyor. Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuğa yardım ettim. Onların ve ailelerin bize teşekkür etmeleri, minnet duymaları işimizin bütün zorluklarını unutturuyor." diye konuştu.

– "Boğulma taklidi yapanlar oluyor"

Kendilerini takdir edenlerin yanı sıra "Bizi kurtarmaya gücünüz yetecek mi?" gibi sorularla da karşılaştıklarını belirten Hüsmen, "Bizim zayıf olmamız insanları kurtarmamıza engel değil. Cankurtaranlığın eğitimini aldık. Tekniğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslı Demirtaş da 3 yıldır cankurtaran olarak görev yaptığını belirtti.

Boğulma tehlikesi geçiren birçok insana yardım ettiğini vurgulayan Demirtaş, "Plaja gelenler artık bizi tanıyor ve güveniyor. Bizi ilk defa gören tatilciler cankurtaranın kadın olduğunu görünce şaşırıyor. Yüzme bilip bilmediğimizi görmek için boğulma taklidi yapanlar bile oldu." dedi.