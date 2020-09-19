Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde temizlik yapıldı

ANTALYA (AA) – Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde "Benim denizim benim plajım, denizimize ve plajımıza sahip çıkıyoruz" sloganıyla temizlik yapıldı.
Konyaaltı Sahili 3 numaralı Beach Park'ta yapılan temizlik çalışmasına Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Çevre Mühendisleri Odası, Sahil Güvenlik ekipleri ve Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü dalgıçları destek verdi.
Dalgıçların deniz dibinden çıkardıkları çöpler, türlerine göre belediye ekiplerince ayrıldı.
Farkındalık yaratmak adına belirli bir süre plajda sergilenen çöpler arasında, kullanılmış maske ve plastik şişelerin fazlalığı dikkati çekti.
Sahil güvenlik komutanı, atıkların arasında bulunan üzerinde Atatürk ve Türk bayrağı fotoğrafının yer aldığı maskeyi yerden kaldırdı.
Yaklaşık 20 torba dolusu çöp, görevlilerce çöp depolama alanına taşındı.
Etkinlik, katılımcıların toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.