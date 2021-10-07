Dünyaca ünlü Zodiac Katili’nin kimliği ortaya çıktı

ABD tarihinin en azılı seri katillerinden biri olarak bilinen ve Zodiac Katili lakabıyla tanınan kişinin kimliği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

2007 yılı yapımı Zodiac filmine ilham kaynağı olan ve aynı zamanda popüler kültürde de kendisine yer bulan Zodiac Katili’nin kimliği 60 yılı aşkın bir süredir gizemini koruyordu.

Araştırmacılar ve uzmanlar, Zodiac Katili lakaplı saldırganın kimliğini tespit ettiklerini açıkladı. ABD medyasında yer alan haberlerde Case Breakers isimli bir grup araştırmacıdan oluşan grup Zodiac Katili’nin 2018 yılında yaşamını yitiren Gary Francis Poste olduğunu öne sürdü.

Araştırma grubu, yetkililerin Zodiac Katili ile Poste’un DNA’larının incelenmesi gerektiğini söylerken, Poste’un baş şüpheli olduğunu kamuoyuna duyurdu.

1960’ların sonunda çok sayıda cinayet işleyen ve basına gönderdiği gizli mesajlı notlarla gündeme gelen Zodiac Katili’nin 1968-1969 yılları arasında en az 5 cinayetle bağlantılı olduğu açıklanmıştı.



O dönemde yerel gazetelere mesajını gönderen ve yayınlamamaları durumunda cinayetlerin devam edeceğini aktaran Zodiac Katili’nin San Francisco Chronicle’a gönderdiği bir mektup analiz edildikten sonra çözülmüştü. Fakat uzmanlar katili yakalayamamıştı.

Soruşturma zaman aşımına uğrarken bugün yapılan açıklamada Zodiac Katili’nin 6’ncı bir cinayetle daha ilişkisinin olduğu belirtildi.

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