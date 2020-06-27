Dünyada 500 bine yakın can kaybı! 27 Haziran 2020 FOX Ana Haber Hafta Sonu

Vaka sayısı dünya genelinde 10 Milyona dayandı… 27 Haziran 2020 FOX Ana Haber Hafta Sonu ekstra videoları yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, Burak Birsen'in sunumuyla FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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Anasayfa Alaturka Online Dünyada 500 bine yakın can kaybı! 27 Haziran 2020 FOX Ana Haber...