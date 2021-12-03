Dünyada bir ilk: Hayvanat bahçesindeki su aygırları coronaya yakalandı

Belçika’nın Anvers (Antwerp) Hayvanat Bahçesi’ndeki Imani ve Hermian adlı iki su aygırının coronaya yakalandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

Hayvanat bahçesi yetkililerine göre, bu dünya genelinde su aygırlarında rastlanan ilk resmi corona virüsü vakası. Su aygırlarının durumu iyi, ancak hayvanların nasıl enfekte olduğu bilinmiyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Belçika Ulusal Veterinerlik Laboratuvarı tarafından yapılan incelemede, Imani ve Hermian adlı su aygırlarının testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamaya göre, su aygırlarının sadece burun akıntısı sorunu var. Ziyaret yasağı konan ve tecrit altında tutulan hayvanların bakıcıları da koruyucu kıyafetler giyiyor. Bakıcıların testleri ise negatif çıktı.

Anvers Hayvanat Bahçesi’ndeki tüm hayvanlara geçen yıl corona virüsü testi yapıldı, ancak hiçbir hayvanda enfeksiyona rastlanmadı. Su aygırları, hayvanat bahçesinin Covid’e yakalanan ilk sakinleri oldu.

Yetkililere göre, bu aynı zamanda dünyada su aygırlarında resmi olarak saptanan ilk Covid vakası. Dünya çapında corona virüsü vakaları daha önce kedigiller ile büyük maymun türlerinde ortaya çıkmıştı.

Yetkililer, iki su aygırının nasıl virüse yakalandığını bilmiyor. Bakıcıların bugüne kadar yapılan testleri negatif çıktığı için, hayvanların virüsü nasıl kaptığı araştırılıyor.

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