Dünyanın aradığı zehir taciri, Bodrum yolunda yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesine 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) adasından feribotla Bodrum’a gelmeye çalışan İsveçli zehir tacirinin, gümrük alanında kullandığı sahte pasaport ve bavulunun gizli bölmelerindeki kokain ile yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı. 27 yaşındaki İsveçli sözde turistin Avrupa ülkelerinde en çok arananlar listesindeydi.

KUZENİNİN PASAPORTU İLE TÜM AVRUPA’YI DOLAŞIP UYUŞTURUCU DAĞITMIŞ

Haberi okuyucularına adada yayın yapan Vimatisko haber sitesi duyurdu. İsveçli turistin Avrupa ülkelerinde İnterpol tarafından uyuşturucu kaçakçılığından arandığı ve kendisine çok benzeyen kuzeninin pasaportu ile seyahat ederek Bodrum’a gelmeye çalıştığı açıklandı.

POLİSİN DİNLEMESİNE TAKILMIŞ

3 Şubat 2023 tarihinde İstanköy Gümrüğü’nden Bodrum’a geçmek üzereyken uyuşturucu ile birlikte yakalanan ve 22 Şubat 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilen ancak adı açıklanmayan İsveçli turistin 2022-2023 yılları arasında İsveç polisi tarafından şifreli telefon platformu Sky-ECC aracılığıyla yapılan telefon görüşmelerinin sistematik olarak izlenmesine devam edildiği ve turistin uluslar arası kaçakçılık şebekesinin üyesi olduğu belirtildi.

AVRUPA ÜLKELERİNDE UYUŞTURUCU DAĞITMIŞ

Uyuşturucu kaçakçısı İsveçli’nin 2020 yılında bir başka kişiyle 15 kilo amfetamini Hollanda, Belçika ve Polonya’da bir başka kişilere teslim ettiğinin saptandığı açıklandı.