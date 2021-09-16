‘Dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi’ne 27 yıl hapis

İrlanda’da tutuklandığı sırada ABD makamları tarafından ‘dünyanın en büyük çocuk pornosu tedarikçisi’ olarak tanımlanan Eric Eoin Marques, 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

36 yaşındaki Marques, ‘dark web’de küçük çocuk hatta bebeklere cinsel istismar ve işkence görüntülerine erişim sağlayan sunucular oluşturdu ve bunları devreye soktu. ABD ve İrlanda çifte vatandaşı olan Marques’in bilgisayar sunucusunda 8.5 milyondan fazla çocuk pornografisi bulundu.

ABD federal hapishanesinde 27 yıllık ceza alan Marques, cezasını tamamladıktan sonra İrlanda’ya dönecek. Hapisten çıktığında da ömür boyu gözetimde tutulacak.