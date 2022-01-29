DÜNYANIN EN ÇOK ARANAN MARKALARI HANGİLERİ?

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PlayStation’ın mucidi Metavers’e karşı! Alfa Jenerasyonu perakendeye nasıl şekil verecek? Dünyanın en çok aranan markaları hangileri? 2021’de uzay şirketlerine ne kadar yatırım yapıldı? Gıdanın geleceğinde neler var? Lifebox nedir? Faydaları nelerdir? Neden kullanmalıyız?

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