Dünyanın en çok satan İngilizce gazetesinden Erdoğan hakkında iddia

Dün gece tamamlanan İklim Zirvesi COP26’nın açılışına “güvenlik protokol” anlaşmazlığı sebebiyle katılmadığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

Küresel iklim değişikliğiyle mücadele için düzenlenen ve dünyanın birçok ülkesinden liderlerin katıldığı Glasgow’daki COP26 İklim Zirvesi ile ilgili dikkat çekici bir iddia Hint basınından geldi.

Hindistan’ın en çok satan üçüncü gazetesi olan ve aynı zamanda İngilizce olarak dünyanın en çok satan gazetesi olarak da ünlenen Times of India, internet sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rahatsız olduğu konuyu gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Zirvesi sonrasında programında olan fakat daha sonra katılmama kararı aldığı COP26’da, Erdoğan’ın bazı rahatsızlıkları olduğu iddia edildi. Gazete, Erdoğan’ın Hindistan’a uygulanan özel muameleden rahatsız olduğunu yazdı.

Gazete, “Glasgow’daki iklim zirvesinde esas amaç insanlığın karşılaştığı büyük sorun ve onunla mücadele etmekken, aynı anda başka olaylar da gelişti. Etkinliğin ev sahibi Birleşik Krallık, Türkiye’nin bir ülkeye yönelik özel muamele gösterilmesinden rahatsız olduğunu açıklayınca zor bir duruma düştü. Bu ülke de Hindistan’dı” yorumunu yaptı.

Gazete iddiasını, “Birleşik Krallık hükümeti heyetlerin otelleri paylaşması konusunda bir talepte bulunurken benzer bir şekilde hükümet liderlerinin de konferans salonuna otobüslerle gidilmesini istedi. Burada üç istisna vardı. Ev sahibi ülke, ABD ve Hindistan. Onların kendi rezervasyon yaptıkları otelde kalmalarına izin verilirken, Boris Johnson, Joe Biden ve Narendra Modi’nin de 1 Kasım’da konferans salonuna özel kortejle gitmesine izin çıktı” ifadesiyle sürdürdü.

Gazete, bazı kaynakların Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu protokol farklılığından dolayı memnun olmadığını yazarken, “Yakınlarına Hindistan’a neden ayrıcalık verildiğini sorguladı. Türk lider, bir protesto olarak etkinliğe katılmadı” ifadesine yer verdi.

Yetkililer, Hindistan’a ayrıcalık verilmesi ile ilgili Delhi yönetiminin son dönemde iklim krizi konusundaki çabalarını gerekçe gösterdi.

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