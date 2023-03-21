Dünyanın en güzel 13. koyuna ‘ÇED gerekli değildir’ kararı

1970’li yıllarda dönemin askeri ve sivil bürokrasinin kurduğu bir kooperatif eliyle yapılaşmaya açılan dünyanın en güzel 13’üncü koyu olarak bilinen Mersin’deki Tisan Yarımadası’nda Cumhur İttifakı oylarıyla önü açılan ikinci yapılaşmada ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildiği ortaya çıktı. Mersin Çevre Şehircilik Müdürlüğü’nün denize sıfır bin 150 villa ve 7 dükkânlı proje için Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu istemediği, bunun üzerine yarımadayı ikinci yapılaşmaya açan şirket-kooperatif ortaklığının ÇED gerekli değildir raporu aldığı bildirildi.

YAPILAŞMANIN ÖNÜNÜ CUMHUR İTTİFAKI AÇTI

Çam ağaçlarıyla kaplı ormanların bulunduğu yeryüzü cenneti Tisan Yarımadası için hazırlanan 1/1000 ölçekli imar planı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2022 Ağustos ayı Meclis toplantısı gündemine getirildi. Meclisteki görüşmeler sırasında CHP’li Başkan Vahap Seçer ve muhalefet meclis üyeleri, 0,90 yapı yoğunluğunun ve 5 katlı otele izin verilmesinin, Tisan Yarımadası’nın özgün yapısını bozacağını belirterek itiraz etti. İtirazlara rağmen imar planı Cumhur İttifakı’na mensup AKP-MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla geçince yapılaşmanın önü açıldı.

Tisan’da yapılaşmanın önünü açan imar planının meclisten geçmesinin çok öncesinde ise Ankara merkezli FARAS isimli şirketin bölgede çok değerli arsalar aldığı belirlendi.

CHP’Lİ BAŞKAN DAVA AÇTI

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan Tisan Yarımadası’nın imara açılmasının durdurulmasına yönelik yargı süreci başlatılmıştı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Vahap Seçer, Mersin İdare Mahkemesi’nde açtığı yürütmeyi durdurma istemli davada, yarımadada yapılaşmanın önünü açan Cumhur İttifakı meclis kararının iptal edilmesini talep etmişti.

ÇED RAPORU İSTENMEDİ

Binden fazla villanın yapılacağı alanı bekleyen olası çevre kirliliğie rağmen (betonlaşmanın etkisi, su ve katı atık olmak üzere insan kaynaklı kirliliğin oluşması) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, projeyi yapacak firmadan ÇED raporu istemedi. Mersin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün sitesinde askıya çıkarılan ilanda şu ifadelere yer verildi:

“Faras İnş. Yapı San. Tic. Ltd. Şti. tarafından İlimiz, Silifke İlçesi, Hacıishaklı Mahallesi, Köselerlik Mevkii, 3067 ve 3068 Nolu parseller üzerinde yapılması planlanan 285 adet blok, 1150 adet konut ve 7 adet dükkan kapasiteli ‘Faras Akdeniz Konut Yapı Kooperatifi Konut Projesi 29/07/2022 tarih ve 31907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince Valiliğimizce (Mersin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) 06.03.2023 tarih ve 23645791.220-02/E-202398 sayılı belge ile “ÇED Gerekli Değildir” Kararı verilmiştir.”

Mersin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün sitesinde, Faras Akdeniz’in ÇED gerekli değildir belgesi alabilmek için yaptığı başvuruya ilişkin bir evrağın da yer almaması dikkat çekti.

3-6 MİLYONA SATILACAK

3-6 milyon lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan bin 150 villalık tatil köyünün (kooperatifin) üyeleri arasında siyasiler, bürokratların ve yüksek yargı mensuplarının olduğu iddia ediliyor.

SOSYAL TESİSLERDE HAREMLİK-SELAMLIK UYGULAMA

FARAS İnşaat Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Aras’ın kızı olan Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Mimar İrem Aras, hazırlanan sosyal medya tanıtım videolarında şunları söylemişti:

“FARAS Akdeniz, 60 bin metrekare arsa üzerine kurulacak ve bin konut bulunacak. Ayrıca burada yaklaşık 50 odalı bir de butik otel yapılacak. Burası dünyanın en güzel 13. Koyu olarak bilinen TİSAN Yarımadasında bulunuyor. Arazide uçsuz bucaksız deniz manzarası var. Sosyal tesislerimizde bay-bayan ayrı olmak üzere kapalı havuzlar ve alanlar da bulunuyor”

TİSAN HAKKINDA

Tisan Yarımadası Silifke’ye yaklaşık 32 km mesafede, Yeşilovacık Mahallesi’nde yer alıyor. Dağların ardında bulunan ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanların içinden geçilerek ulaşılan Tisan Adası, daha ilk görüşte herkesi büyülemeyi başarıyor. Bodrum’u andıran beyaz renkli evlerin bulunduğu adada deniz çok berrak ve bembeyaz kumlar yeşil ormanlarla birleşince ortaya inanılmaz bir manzara çıkıyor. Tisan Yarımadası iki koydan oluşuyor. Denizi sığ ve taşlık olsa da, Mersin’in en temiz ve berrak denizlerinden biri olarak anılıyor. Buraya Taşucu’ndan kalkan tekne turları da uğradığı için yaz mevsiminde ada oldukça kalabalıklaşıyor.