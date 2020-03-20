Dünyanın en hızlı bilgisayarından kritik corona keşfi: 77 kimyasal tespit etti

ABD’nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’ında, yapay zekayla çalışan bilgisayarla hangi ilaç bileşenlerinin virüsün hücreleri enfekte etmesini durdurabileceğini analiz etmek için binlerce simülasyon yapıldı.

Araştırmanın bulguları bilim dergisi ChemRxiv’de yayımlandı. Summit’le yaplan araştırma kapsamında Micholas Smith adlı araştırmacı, Ocak’ta yayımlanan bir çalışmanın sonuçlarını temel alarak virüsün hücrelere tutunduğu dikensi çıkıntıların bir modelini geliştirdi.

Bu modelle viral proteindeki atom ve parçacıkların farklı bileşenlere nasıl tepki verdiği simüle edildi. Virüsün konak hücrelere yayılmasını önleyebileceği düşünülen bileşenlerle 8 binden fazla simülasyon yapıldı.

DENEYSEL ÇALIŞMA GEREKLİ



Araştırma ekibinin bu ay yayımlanan başka bir çalışmayı temel alarak yeni bir modelle simülasyonları tekrarlayacağı belirtiliyor. Uzmanlar bundan sonraki aşamada tespit edilen kimyasalların hangisinin daha iyi sonuç verebileceğini görmek için deneysel çalışmalar yapılması gerekeceğini vurguluyor.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı Moleküler Biyofizik Merkezi Başkanı Jeremy Smith, “Elde ettiğimiz sonuçlar, virüsün tedavisini bulduğumuz anlamına gelmiyor. Ama sonuçlar bundan sonraki çalışmalara veri sağlayacak” dedi.

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