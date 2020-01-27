‘Dünyanın en kötü kedisini’ sahiplenmek için başvuru yağdı

Mitchell County Animal Rescue adlı hayvan sahiplendirme kurumu, Facebook hesabından 4 yaşındaki ‘Perdita’ isimli sahiplendirilmesi için bir ilan paylaştı.

‘Perdita’yla tanışın, korkaklar için uygun değildir’ başlığıyla paylaşılan ilanda kedinin asık suratlı göründüğü iki fotoğrafı ile sevdiği ve sevmediği özelliklerden bahsedildi.

‘Hasta olduğunu düşünüyorduk ama tam bir pislik çıktı’

İlanda Perdita’nın sevdiği şeyler, ‘Bir daha asla mutlu hissetmemenizi sağlayacak şekilde ruhunuzun derinliklerine bakmak, Kedi Tırmalaması Ateşi adlı şarkı, Hayvan Mezarlığı filmi, atlayarak korkutma (uzmanlık alanı), karanlık köşelerde gizlenme, yaşadığı yerin kraliçesi olmak, barınaktakileri hasta olduğu şeklinde kandırmak (veteriner de onun sadece bir pislik olduğunu onaylıyor)’ olarak sıralandı.

Sevmedikleri ise ‘Pembe renk, yavru kediler, köpekler, çocuklar, Dixie Chicks grubu, Disney filmleri, Noel, herhangi birine sarılmak ve eğlenceli diğer şeyler’ olarak belirtildi.

İlan “Perdita bekar ve kişisel alandan anlayan, sosyal açıdan uyumsuz bir insanla sosyal açıdan uyumsuz olmaya hazır. Ücretsiz sahiplendirme” diye devam etti.

Perdita için Facebook’ta verilen ilanı 8 binden fazla kişi paylaştı, 5 binden fazla kişi ise yorum ile beğeni bıraktı.

‘Başvuruları durdurduk’

115’den fazla sahiplenme başvurusu aldıklarını belirten kurum, aşırı yüklenmeden dolayı başvurularını durdurduklarını açıkladı.

Grubun direktörü Amber Lowery, Perdita’nın sahiplendirileceği kişinin pazartesi belli olacağını söyledi.

Perdita’nın Noel arifesinde barınağa geldiğini ve barınağı ziyaret edenleri kedinin davranışları konusunda uyardıklarını söyleyen Lowery, “Şu anda ona bakıyorum. Küçük yatağında yuvarlanıyor. Tatlı ve sevimli gözüküyor ama onu sevmek istediğiniz anda patiyi vuruyor. Bir yerinin acıdığını düşündük ve veterinere götürdük. Veteriner ‘Hayır, bu kedi tam bir pislik’ dedi” ifadelerini kullandı.