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18 Mayıs 2023
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Dünyanın en uzun burunlu insanı hayatını kaybetti

Alaturka Online
Alaturka Online
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Rize’de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının 1998 ve 2000 yıllarında düzenlediği Uluslararası Uzun Burun Şampiyonasında üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı’na da giren Artvinli Mehmet Özyürek, beyin damar nakli ameliyatı öncesi Rize Devlet Hastanesine tedaviye alındı.

Ameliyat öncesi sabah saatlerinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özyürek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Özyürekin, sosyal medya hesabından ameliyat öncesi, Rize Devlet Hastanesinde beyin damar nakli olacağım, inşallah ameliyatı başarılı geçeriz. Tüm sevenlere saygı ve sevgiler notuyla son fotoğrafını paylaştığı görüldü.

Mehmet Özyürekin Cuma günü Artvinde toprağa verileceği belirtildi. (DHA)

Alaturka Online
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