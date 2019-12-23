Dünyanın en yüksek binasının en yüksek noktası satılıyor!

828 metrelik uzunluğu ile New York’taki Empire State gökdeleninin iki katı uzunlukta olan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’nın gözlem kulesinin de bulunduğu en üst katı satılıyor.

Reuters’ta yer habere göre Emaar Properties Burj Khalifa’nın söz konusu katı için yaklaşık 1 milyar dolar isteniyor.

Konuyla ilgili iki kaynağın verdiği bilgilere göre Emaar satış için Standard Chartered’ı yetkilendirdi.

Emaar’da Dubai emirliğinin de yüzde 29.2 hissesi bulunuyor. 2018 yılında Burj Khalifa’nın gözlem kulesini 15.92 milyon turist ziyaret etti.

Gözlem kulesinin yılda yaklaşık 163 milyon dolar ile 191 milyon dolar arasında para kazandırdığı ifade ediliyor. Burj Khalifa’nın tepe noktasının satışı için görüşmelerin geçen kasım ayından beri sürdürüldüğü belirtiliyor. Emaar Properties İstanbul’daki Emaar AVM’nin de sahibi.