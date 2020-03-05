Dünyanın gözü Moskova’da! İşte masaya gelecek olan meseleler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Moskova’da Rusya Lideri Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Ankara Esenboğa’dan 10:35’te hareket etti.

Erdoğan’la beraber Rusya’ya giden heyette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve AKP Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

Kritik görüşmede masada dört ana başlık bulunuyor:

– İdlib’deki Türk gözlem noktaları,

– M-4 ve M-5 karayollarının durumu,

– İdlib şehir merkezinin akıbeti,

– Bölgedeki cihatçı terör örgütü üyeleri ile ılımlı Esad rejim muhaliflerinin birbirinden ayrılması.

GÖZLEM NOKTALARI VURGUSU

Türkiye, İdlib’de Astana süreci ve Soçi mutabakatları çerçevesinde oluşturulan Türk gözlem noktalarının tümünün korunmasından yana. Bu gözlem noktaları dikkate alınarak, Rejim ordusunun Türk gözlem noktalarını da kuşatacak şekilde bölgede ilerlemesinin kabul edilemez olduğunu söyleyecek olan Erdoğan, Esad birliklerinin Soçi anlaşmasında öngörülen ilk konumlarına geri dönmelerini isteyecek.

RUS SAVUNMA BAKANLIĞINDAN SERT AÇIKLAMA

Rusya ise Türk gözlem noktaları konusundaki tavrını, “Rejim ordusunun kontrolüne geçmiş bölgede Türk gözlem noktasına ihtiyaç yok” olarak açıklamıştı. Erdoğan’ın Moskova ziyaretinden sadece saatler önce ise Rusya tavrını sertleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan dün geç saatlerde yapılan açıklamada, “Türk gözlem noktaları, bölgedeki terörist üslerle birleşti” iddiasını ortaya attı. Açıklamada, “Bu gözlem noktalarına mekanize ve savaşçı birliklerin yerleştirilmesi uluslararası hukuka aykırı” ifadesi kullanıldı.

SERAKİB’TE RUS ASKERİ

Masada bulunan ikinci konunun odak noktası Serakib’de Esad birlikleri ile muhalifler arasında çok ciddi çatışmalar devam ediyor. Kentteki son gelişme, Serakib’in birkaç kez el değiştirdikten sonra yeniden Esad rejim güçlerinin eline geçmesi ve kente devriye gezmek üzere Rus askeri polisi yerleştirilmesi olmuştu. Rusya böylece Türk silahlı kuvvetlerinin Serakib’e ağır saldırıda bulunmasının önüne kendi askerlerini kalkan yapmıştı.

KORİDOR MU, CEP Mİ ?

Moskova’da masadaki üçüncü önemli konu, halen BM ve Türkiye tarafından resmen terör örgütü olarak tanınan Heyet Tahrir El Şam (HTŞ) kontrolündeki İdlib şehir merkezinin akıbeti olacak. Türkiye, sınırlarına çok yakın durumdaki, milyonlarca kişinin yaşadığı kent merkezinin Esad ordusunun eline geçmesinin, yeni ve çok büyük bir mülteci akını yaratacağından endişeli. Bu nedenle bölgenin TSK destekli güçler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini savunuyor.

İLGİLİ HABER Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi bomba analiz! Moskova takviye üstüne takviye yapıyor

Rusya ile bu konuda varılabilecek uzlaşma, Türkiye’nin Reyhanlı’nın hemen doğusundaki kalan bölgede, İdlib şehir merkezini de kapsayan bir cebi mi, yoksa halen TSK kontrolündeki Afrin’le birleştirilecek bir koridoru mu kontrol edeceği konusunda ipucunu verecek.

CİHATÇILARIN TEMİZLENMESİ

Masadaki bir diğer konu ise, pek çoğu yabancı uyruklu olan cihatçı teröristlerin bölgeden temizlenmesi. Türkiye, 2018 tarihli ilk Soçi mutabakatı ile bu görevi üstlenmişti. Ancak Rusya, Türkiye’nin beklentilerin aksine, ılımlı muhalifler ile terör örgütü üyelerini ayrıştıramadığını, bölgeden Lazkiye yakınındaki Rus üssüne sürekli saldırılar yaşandığını vurguluyor.

ÜÇ AYDA ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME

Erdoğan’ın Putin’le görüşmesi, 2020 yılında gerçekleşen üçüncü Türk-Rus zirvesi olacak. İki lider bu yıl içinde 8 Ocak’ta İstanbul, 19 Ocak’ta ise Berlin’de bir araya gelmişlerdi.

Erdoğan ile Putin geçen yıl ise toplamda 8 kez yüz yüze görüşme yapmıştı.