Dünyanın ikinci zehir yuvası: İstanbul

1993 doğumlu lise terk Ayvatoğlu, sürdüğü şatafatlı hayat ve “pudra şekeri kullanıyordum” ifadesi ile günlerdir eleştiri oklarının hedefi olurken, gittikçe yaygınlaşan uyuşturucu sorununu da gündeme getirdi. 2017’de Yeşilay ile İstanbul Üniversitesi Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, atık sudan uyuşturucu madde tespiti yapmak için başladığı “Atık Sudan Bağımlılığa” projesi çalışmalarının son verileri geçtiğimiz günlerde açıklandı. “Atık Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddelerin İzlenmesi” başlıklı proje kapsamında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü akademisyenleri Dr. Selda Mercan, Prof. Dr. Faruk Aşıcıoğlu ve araştırma görevlisi Merve Kuloğlu Genç’in 2019 yılında yaptığı analizler bu yıl Water Research Dergisi’nde “İstanbul’da Geçici-Zamana Bağlı Yasadışı Uyuşturucu, Alkol Ve Tütün Eğilimlerinin Araştırılması: 14 Arıtma Tesisinin Atık Su Analizi” başlığı ile yayımlandı.

14 TESİSTEN NUMUNE

Çalışmanın verilerine, 2019’da İstanbul’da Anadolu ve Avrupa yakasında 14 atık su tesisinden alınan numunelerle ulaşıldı. Esrar, eroin, kokain, amfetamin kullanım oranları analiz edildi.

ESRAR İLK SIRADA

Prof. Dr. Sevil Atasoy’un Twitter hesabından paylaştığı, 2019 yılındaki veriler üzerinden yapılan araştırmada ise esrar, İstanbul’un en çok kullandığı uyuşturucu madde oldu. Eroin kullanımı ise en çok Sarıyer, Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir Avcılar ve Silivri’de görüldü. İstanbul’da en çok tüketilen esrar, en az tüketilen ise amfetamin olarak belirlendi. Esrardan sonra en çok tüketilen uyuşturucu eroin. Esrarın en çok tüketildiği bölge ise İstanbul’un Avrupa Yakası. Eroin kullanımı Avrupa Yakası’nda yoğunlaşırken Anadolu Yakası da eroin kullanımı istatistiklerine giriyor. Kokain ise en çok şu bölgelerde kullanılıyor: Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir, Avcılar, Sarıyer, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu. En az kullanılan ise amfetamin, ekstazi ve metamfetamin oldu.

KOKAİN KULLANIMI DÜŞÜK

Dünya şehirleri ile İstanbul’daki uyuşturucu kullanımı da karşılaştırıldı. Buna göre esrar kullanımında birinci sırada Barcelona, ikinci sırada İstanbul yer alıyor. İstanbul eroin kullanımında da ikinci sırada yer alıyor. Birinci sırada ise New York var. İstanbul kokain kullanımında alt sıralarda yer alıyor.

Bağımlılıkların denetlenebilmesi ve önlenmesi için proje kapsamında kurulan Atık Su Analiz Laboratuvarı’nda 2018 yılında da Beyoğlu ve Çatalca ilçelerinde pilot çalışma gerçekleştirildi. Bölgeden 1 litre civarında örnek toplandı. Seçilen atık su kolektörlerine kanalizasyon suyundan örnek almak üzere özel olarak üretilen numune toplama cihazları yerleştirildi. Farklı zamanlarda alınan numuneler laboratuvarda analiz edildi. Numuneler AB’nin uyuşturucu bağımlılığı izleme merkezi (EMCDDA) tarafından akredite edilmiş İtalya Milano’daki Mario Negri Enstitüsü’ne gönderilerek tekrar incelendi. Analizlere göre Çatalca’da en çok rastlanan uyuşturucu met amfetamin, Beyoğlu’nda esrar oldu. Haftasonu Çatalca’da kullanım miktarının arttığı, Beyoğlu’nda esrar kullanımı düşüp kokain kullanımı arttığı belirlendi.

AVRUPA’DAKİ TEHLİKE

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin (EMCDDA), “Avrupa Uyuşturucu Raporu 2020” raporuna göre kokainin Avrupa’daki uyuşturucu sorunundaki rolü giderek artıyor. 2018 yılında 181 tondan fazla kokain ele geçirildi. Belçika, İspanya ve Hollanda kilit ülkeler.