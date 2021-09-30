Dünyanın önemli merkez bankalarından enflasyon açıklamaları

Avrupa Merkez Bankası’nın düzenlediği Merkez Bankaları Forumu’nda konuşan ABD Merkez Bankası Başkanı Powell, darboğazlar ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların düzelmediğine işaret ederek “Enflasyon tahmin ettiğimizden daha uzun süre yüksek kalabilir” dedi.

Dünya’nın en büyük merkez bankalarının başkanları, küresel ekonomik büyümeyi tehdit eden arz sorunlarının daha da kötüleşebileceğini söyledi.

Yetkililer fiyatlarda şu anda yaşanan artışın büyük ihtimalle geçici olmaya devam edeceğini ancak arz sıkıntısı nedeniyle enflasyonun daha uzun süre yüksek kalabileceğini söyledi.

Pandemi süresince küresel ekonomide yaşanan bozulmalar dünyanın dört bir yanına uzanan tedarik zincirlerinde aksaklıklara yol açtı ve araba parçalarından, mikroçiplere ve lojistik gemilerine kadar çok sayıda ürün ve hizmette dar boğazlar yaşanmaya başladı.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) düzenlediği Merkez Bankaları Forumu’nda dün akşam konuşan ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell “Darboğazlar ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların düzelmediği gibi marjlarda daha da biraz daha kötüye gittiğini görmek can sıkıcı” dedi.

GELECEK SENE DE DEVAM EDECEK

Powell “Bu durumun önümüzdeki sene de süreceğini tahmin ediyoruz ve bundan dolayı enflasyon tahmin ettiğimizden daha uzun süre yüksek kalabilir” dedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde aynı sorundan endişe ettiğini dile getirirken başlarda ekonomistlerin birkaç hafta süreceğini söylediği bu darboğazların ne zaman sona ereceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

Lagarde “Birkaç aydır yaşadığımız arzda yaşanan darboğazlar ve tedarik zincirinde yaşanan sorunlar devam ediyor gibi gözüküyor ve bazı sektörlerde sorun büyüyor” dedi. (REUTERS)



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