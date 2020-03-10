Dünyaya Rezil Ettin Bizi Yazıklar Olsun ! Cb Erdoğan’ın Kapıda Beklemesine Akşenerden Sert Tepki !





İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin haftalık olağan Meclis grup toplantısında konuştu. Akşener, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Moskova ziyaretinde Putin'in ziyaretçileri ağırladığı odanın kapısında bekletilmesini eleştirdikten sonra ağırlıklı olarak ekonomik durumu eleştirdi. Türkiye'de sorulamayan soruları soran halkın görüşlerini size aktaran kanalımıza hoşgeldiniz! -Sokak Röportajları -Eğlenceli Sohbetler -Gündem Olan Konular ile sizlere Antalya'dan Halkın Görüş ve Düşüncelerini Sunuyoruz. Kanalımıza Abone Olmak İçin– https://www.youtube.com/channel/UCd_l… Bizlere Destek Olmak İçin Anasayfa'da bulundan KATIL Butoanuna tıklayarak destek olabilirsiniz. Katılmak için https://www.youtube.com/channel/UCd_l2ikDVT6_1Uu9n_BIrgg/join Kanalımıza Destek Olmak İçin Patreon Hesabımız https://www.patreon.com/ilavetv Sosyal Medya Hesaplarımız Facebook — ilave tv İnstagram — ilave tv