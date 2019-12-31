Dünyayı ağlatan görüntü… El Turco, kaybettiği oğluna sözünü tuttu

Monterrey hocası Antonio Mohamed’in geçtiğimiz hafta boyunca normal halinin aksine çok sessiz olduğu görüldü, sorulara yanıt vermedi, muhabirlerle sohbet etmedi. Meksika Apertura Ligi’nin final maçında Monterrey son penaltıyı gole çevirip şampiyon olduğunda ise El Turco gözyaşlarına boğuldu. Tüm takım kutlamalar yaparken Arjantinli hoca elinde tespihi ile ağlayarak dua ediyordu.

Bu gözyaşlarının ardında çok üzücü bir hikaye var. Antonio Mohamed’in 9 yaşındayken bir trafik kazasında yaşamını yitiren oğlu Farid bir Monterrey taraftarıydı. Çünkü babası 1998-2000 yılları arasında Monterrey’de forma giymişti. Farid 2006 yılında Dünya Kupası sırasında Almanya bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Babası ona bir gün Monterrey’e dönüp şampiyonluk yaşatacağına dair söz vermişti. El Turco bu sözünü 13 yıl sonra tutmuş oldu.

#ElAlargue ¡Campeón Monterrey! Leonel Vangioni fue el encargado de cobrar el último penal de los ‘Rayados’ ante América en la final de la Liga MX América 2-4 Monterrey (penaltis) @Rayados https://t.co/ICE0e5rnR2 pic.twitter.com/2pCa7CaLe2 — Alargue Caracol (@AlargueCaracol) December 30, 2019

Club America karşısında 2-1’in rövanşının 2-1 bitmesi üzerine penaltılarda rakibini 4-2 deviren Monterrey’in hocasının bu noktaya gelmesi hiç kolay olmadı. Teknik direktörlük kariyeri inişli çıkışlı bir grafik çizen Antonio Mohamed iki kere de finalin kıyısından döndü.

Ancak bu kez zafer geldi. Sözler tutuldu, son görev tamamlandı. Yas ve kutlamalar birbirine karıştı.