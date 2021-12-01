Dünyayı alarma geçirmişti: Omicron varyantı bilinenden önce ortaya çıkmış

Tüm dünyayı alarma geçiren Omicron varyantı ile ilgili çok kritik bir açıklama yapıldı. Nijerya, Omicron varyantının bilinenden çok daha önce ortaya çıktığını saptadıklarını açıkladı.

İlk kez Güney Afrika’da ortaya çıkan ve tüm dünyaya alarma geçiren Omicron varyantı ile ilgili korkutucu detaylar ortaya çıktı. Nijerya’dan bugün yapılan açıklamada, ilk Omicron vakasının Güney Afrika’da bildirilmeden haftalar önce ortaya çıktığı öne sürüldü.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) yaptığı açıklamada, “Nijerya’ya geçmiş aylarda seyahat edenlere ait teyit edilen vakalara baktığımızda, Ekim ayında toplanan örnekler arasında Omicron varyantına rastlandı” ifadeleri kullanıldı. NCDC, seyahat eden kişinin kimliği ve uyruğu hakkında ise bilgi vermedi.

İLK KEZ EKİM AYINDA RASTLANMIŞ

Böylelikle, bir haftadır etkisini gösteren varyantın, aslında Ekim ayında Afrika’da ortaya çıktığı belirlendi.

İlk olarak geçtiğimiz hafta Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı kısa sürede tüm dünyaya yayılırken, birçok ülke de yeni kısıtlamaları devreye soktu. NCDC de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Omicron varyantının yüksek bulaşma hızına sahip olması nedeniyle topluluklar arasında yayılımını engellemek için yeni önlemler devreye sokmak zorunludur” ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE’DE OMİCRON VAKASI YOK

Güney Afrika’da da vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Ülkede vaka sayılarının bir haftada yüzde 403 oranında arttığı belirtildi.

Türkiye’de yapılan son resmi açıklamaya göre Omicron varyantına rastlanmadı. Ancak birçok Avrupa ülkesi, Kanada, Japonya ve Avustralya’da Omicron varyantına rastlanırken, yeni kısıtlamalar devreye sokuldu.

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