Dur ihtarına uymadı, evine kaçıp balkondan polisle tartıştı

Edinilen bilgiye göre, Muğla’nın Menteşe ilçesi Akyol Pazar yeri civarında trafik kazası meydana geldi. 112 Acil çağrı merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

KAÇIP EVİNE GİTTİ

Kaza yerine gelen trafik polisleri olay yerinde inceleme yaparken, trafik kazasının meydana geldiği yolda 48 NH 116 plakalı aracıyla giden D.D isimli şahıs (33), polisin dur ihtarına uymadı. Polisten kaçan şahıs, aracını evinin önüne bırakarak dairesine çıktı.

“HADİ GELİN DE CEZA YAZIN”

Yeri tespit edilen şahıs, daha sonra balkona çıkarak polisle tartışmaya başladı. Polise parmak sallayan şahıs aşağıya inmeyi reddederek, “Hadi gelin de ceza yazın’ diye bağırdı. Yaşanan tartışmanın üzerine olay yerine asayiş şube müdürlüğünden takviye ekipler sevk edildi.

5 BİN 32 TL CEZA KESİLDİ

Polise direnen şahsa alkolmetre üflemeyi reddetmekten 3 bin 516 lira, polise mukavemetten bin 228 lira, dur ihtarına uymamaktan 288 lira olmak üzere toplam 5 bin 32 lira ceza kesildi. Öte yandan şahsın otomobili çekici vasıtasıyla çekildi. İHA

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