Dur ihtarına uymadı, polise çarptı 

Olay, 11 Mart Cuma günü Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre otomobil sürücüsü, denetim yapan polis memurunun dur” ihtarına uymadı. Otomobil, polis memuruna çarparak kaçtı.
Otomobili ile denetim noktasından uzaklaşan sürücü ise, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 0.7 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yaralanan polis memuru ise ekip arkadaşlarının yardımıyla hastaneye götürüldü. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli kurumlara sevk edildi. Şüphelinin polis memuruna çarptığı anlar ise güvenlik kamerası ile görüntülendi. (DHA)