Dur ihtarına uymayan şüpheli yakalandı! Kovalamacanın kurbanı araçtaki çocuk oldu

İstanbul’da D-100 karayolunda ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan S.K. isimli araç sürücüsü ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Ters yola giren ve silah kullandığı iddia edilen şüpheliyi, polisler ateş ederek durdurmaya çalıştı. Bakırköy’de lüks bir siteye girerek kaçmaya çalışan S.K. yakalanırken, polisler, otomobil içerisinde yaralı 15 yaşındaki Y.A. isimli kız çocuğuyla karşılaştı. Hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi. Yaşanan kovalamaca MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Habip ATAM

Polis ekipleri Yenibosna’da S.K. isimli sürücüye “Dur” ihtarında bulundu. Ancak sürücü durmayarak, gaza basıp yoluna devam etti. Bunun üzerine ekipler şüphelinin bulunduğu aracın peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında, polisten kaçan sürücü S.K. ters yola girdi. Silah kullandığı tehlikeli hareketlerde bulunduğu belirtilen şüphelinin durdurulması için polis ekipleri de silah kullandı.

ARAÇTAKİ YARALI ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Devam eden takip Bakırköy’de lüks bir sitede son buldu. Araçtan inerek kaçan şüpheli S.K. yakaladı. Otomobile bakmaya giden ekip ise yaralı 15 yaşındaki Y.A. isimli kız çocuğu ile karşılaştı. Silahla vurulduğu anlaşılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Ancak kurtarılamadı. Y.A. hakkında kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi.

17 SUÇ KAYDI

Araçta yapılan aramada uyuşturucu ve silah bulunduğu öne sürüldü. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürerken yakalanan S.K. emniyete götürüldü. S.K.’nın 17 suç kaydı olduğu belirtildi.

YAŞANAN KOVALAMACA KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan polisle şüpheli arasında yaşanan kovalamaca MOBESE kameralarına da yansıdı. Görüntülerde makas atarak tehlikeli şekilde ileryeyen aracın arkasında polis aracının takip ettiği görülüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan yaşanan olayla ilgili İstanbul Valiliği’nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı.

“Bakırköy ilçemizde bugün saat 15.10 sıralarında ekiplerimizce yapılan sabit uygulama noktasında durmayan 34 DVA … plakalı araca, sözlü ve megafonla “DUR” ihtarında bulunulmuştur. Yapılan yoğun uyarı ve takibe rağmen E-5 Güney istikametinde makas atarak kaçan araç sürücüsünün, elindeki silahı göstermesi üzerine, görevli personel tarafından, şahsı uyarmak ve aracı durdurmak amacıyla uyarı ateşi açılmıştır. Çevredeki araçlara çarparak duran araçtan yaya olarak kaçan S.K. isimli şahıs, ekiplerimizce yakalanmıştır. Araçta yapılan incelemede; ön yolcu koltuğunda bulunan Y.A.’nın, ateşli silah mermisinin isabet etmesi sonucu yaralandığının anlaşılmasıyla ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir. Araçta bir miktar uyuşturucu madde ile 1 adet dolu tabanca şarjörü ve seyyar çakar tertibatı ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü S.K.’nın kasten yaralama, tehdit, 6316 SKM, uyuşturucu madde kullanma gibi çeşitli suçlardan 8 adet kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Yaralı Y.A., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.”