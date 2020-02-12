Durak: İmamoğlu’nun istikbali çok parlak

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne 5 farklı partiden girerek 5 kez seçilip halk arasında ‘Efsane Başkan’ lakabını alan deneyimli siyasetçi Aytaç Durak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi.

İŞİN SIRRI, HALKA HİZMET

İmamoğlu’nu geleceğin en parlak siyasetçisi olarak gördüğünü belirten Durak, görüşmede İmamoğlu’na siyasi tavsiyelerde bulundu. Durak, “ Ekrem İmamoğlu’nun istikbali çok parlak. Ona tuzak kurmak isteyenler olacaktır. Kendisine tavsiyelerde bulundum. ‘16 milyonun hizmetindeyim’ diyor, bir de ‘Siyasi partiler hizmet için amaç değil araçtır’ diyor. Bu iki cümleyi ilk kullananlardan biridir Ekrem İmamoğlu. Ona katkıda bulunmak istiyorum. 5 farklı partiden 5 kez başkan seçilirken hep halka yaslandım. Bu 5 dönemin 3’ünde belediye meclisinde muhalefet çoğunluktaydı. Ekrem İmamoğlu’na da İstanbul halkının gücü her engeli aşmasına yeter. Bu işin sırrı halka hizmet etmek” dedi.